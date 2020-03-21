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  4. Son dakika! Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor

Son dakika! Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı duyuruldu.

Son dakika! Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak. Bakanlık tarafından söz konusu bu tedbirlere ilişkin gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istendi.

(İHA)

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