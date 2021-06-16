Son Dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni normalleşme adımları gelecek mi?

Koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30’da YouTube üzerinden canlı yayınla açıklama yapacak.

MASADAKİ KONULAR

Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren toplantıda, haziran ayıyla birlikte başlatılan aşı seferberliğindeki son durumun görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan haziran ayı itibarıyla sona erecek olan kademeli normalleşme sürecinin ardından atılması planlanan adımların da görüşülmesi bekleniyor. Konuların başında ise maske takma zorunluluğu, hafta içi kısıtlama saatleri ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak.

