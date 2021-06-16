İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Aşılamada rekor kırıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı. Toplamda 6 milyon 210 bin 282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

#İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı.



1 doz: 3.916.959 ✅

2 doz: 2.251.556 ✅✅



Toplamda 6.210.282 doz aşı oldu.



Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.#RandevunuAlAşınıOl#İstanbulRekoraKoşuyor pic.twitter.com/AjvhtgGwXu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 16, 2021



