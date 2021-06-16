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  4. İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Aşılamada rekor kırıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Aşılamada rekor kırıldı

16.06.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı. Toplamda 6 milyon 210 bin 282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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