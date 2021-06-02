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  4. Son dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

02.06.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Koca, "Sizden tek bir talebim var. Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar" dedi.

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından YouTube kanalından açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Virüsün halen aramızda dolaşımda aolduğunu unutmamalıyız. Daha ağır bedeller ödememek için ağır ağır normal hayata dönme çabasında olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım.

"MASKELERİN YÜZÜMÜZÜ TERLETTİĞİ SON YAZ OLACAK"

Bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşmeye başlayacağız. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak

"AŞI SIRASI GELEN AŞISINI OLSUN"

Sizden tek bir talebim var. Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar.

Aşı çalışmalarının son safhası olan faz-3 çalışmaları başlayacak olan aşı adayımızın son testleri yapılmaktadır. testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır. Son günlerde ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz. Aşıların birbiri üstünde üstünlüğüyle ilgili karşılaştırma yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Tüm koronavirüs aşıları henüz çok yeni. Burada önemli olan güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır. Bakanlığımız, bilim kurulumuz bu kriterleri esas alarak en etkili aşıları vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalar sürdürmektir. Ülkemizde kullanıma giren aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbirleriyle karşılaştırılmaması gerektiği gibi, yakın gelecekte bunun mümkün olmadığını hatrınızda tutmanızı istirham ediyorum. Sıranız geldiğinde hangi aşı ile aşılanma imkanınız varsa güvenle bu aşıyı olunuz.

"YÜZDE 60 AŞILANMADAN SALGIN DURDU DİYEMEYİZ"

Aşı programı varsa toplumumuzun yüzde 60'nı bağışık hale getirmeden salgının durduğundan bahsedemeyiz. Bir kez daha tekrar edioyurm. Eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı

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