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Son dakika: Son başbakan Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Azerbaycan’da kaza geçiren Binali Yıldırım’ın sağlık durumu nasıl?

20.10.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunuyordu. Peki, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Kazaya ve Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Son başbakan Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Azerbaycan’da kaza geçiren Binali Yıldırım’ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’daydı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kazada araçta Binali Yıldırım ile beraber koruması ve milletvekili Şamil Ayrım’ın da olduğu öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

ARAÇ VİRAJI ALAMAYARAK KAZA YAPTI

Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

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BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU

Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye’ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı. Milletvekili Ayrım'ın da durumunun iyi olduğu bildirildi. (İHA/AA)

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Öte yandan Yıldırım'ın Bakü'de hastanede olduğu öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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trafik kazası Binali Yıldırım

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