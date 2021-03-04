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  4. Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler)

Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler)

04.03.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Bitlis Tatvan kırsalında askeri helikopter düştü. 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Bitlis Tatvan kırsalında askeri helikopter düştü. 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı;

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan İHA da kaza yerinden ilk görüntüleri servis etti.

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şehit Asker Bitlis

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