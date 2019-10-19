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Son dakika: Brexit hakkında çok önemli gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.

Son dakika: Brexit hakkında çok önemli gelişme

İngiltere Parlamentosu, 37 yıl sonra ilk kez bir cumartesi günü toplanarak yeni Brexit anlaşmasını görüştü.

Görüşmelerin ardından Avam Kamarası Başkanı John Bercow'ın kararıyla önce bir değişiklik önergesi oylandı.

İktidardaki Muhafazakar Partiden ihraç edilen Oliver Letwin'in verdiği ve anlaşmanın daha detaylı incelenmesi için bugün oylanmamasını öngören değişiklik teklifi, 306'ya karşı 322 oyla kabul edildi.

Oylamanın Brexit için gerekli tüm yasal düzenlemeler geçene kadar ertelenmesini içeren değişiklik, dolaylı olarak Johnson'ın AB'den 3 aylık bir erteleme istemesini de gerektiriyor.

"AB İLE BİR ERTELEMEYİ MÜZAKERE ETMEYECEĞİM"

Oylama sonrası konuşan Johnson, yeni bir ertelemeye karşı olduğunu belirtti.

Johnson, 31 Ekim'de AB'den ayrılmak için gelecek hafta parlamentoya bir yasa tasarısını sunacaklarını söyleyerek, "AB ile bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğim ve yasalar da beni buna zorlayamaz." dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, sonucu memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, değişiklik önergesinin Başbakan'ın anlaşmasız ayrılık şantajına son verdiğini dile getirdi.

Corbyn, "Başbakan, yasalara uymak zorunda." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın yapılacak daha sonraki oylamada kabul edilmemesi, Johnson'ın yasaya uymaması veya AB'nin talebe onay vermemesi durumlarında İngiltere, 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde birlikten ayrılmış olacak.

YENİ ANLAŞMA

İngiltere ile AB, önceki gün Brexit konusunda yeni bir anlaşmaya varmıştı. Daha önce 3 kez reddedilen anlaşmada tepkilere yol açan Kuzey İrlanda'ya ilişkin "tedbir maddesi" kaldırılarak, konuyla ilgili yeni bir düzenlemeye yer verilmişti.

Yeni anlaşmaya göre, Brexit'in ardından Kuzey İrlanda bir dizi AB kuralına uymaya devam edecek. Kuzey İrlanda, kağıt üzerinde İngiltere'nin gümrük sahası içinde kalmayı sürdürse de fiilen AB'nin ortak pazarının parçası olacağından İngiltere ile Kuzey İrlanda arasında gümrük duvarı oluşacak.

Kuzey İrlanda'ya İngiltere içinde ayrıcalıklı bir konum tanıyan bu düzenlemenin devam ettirilmesi veya sona erdirilmesi de Kuzey İrlanda bölgesel parlamentosunun onayına tabi olacak. Bölgesel parlamentonun bu konuda 4 yılda bir oylama yapması öngörülüyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan Brexit referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı ancak İngiltere'de seçmenlerin yüzde 46'sı, Galler'de yüzde 47'si, Kuzey İrlanda'da yüzde 56'sı, İskoçya'da ise yüzde 62'si AB üyeliğinin devamında yan oy kullanmıştı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart olan Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti. (AA)

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İngiltere Parlamentosu Boris Johnson Brexit Avrupa Birliği

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