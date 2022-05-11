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  4. SON DAKİKA | Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

SON DAKİKA | Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

11.05.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bursa'daki Zafer Plaza'da bir iş yerinin tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken, göçük altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor. Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Şu anda can kaybı ve yaralı bilgisi yok. Gerekli müdahale ekiplerimiz tarafından yapılıyor" diye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bursa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Plaza'da bir iş yerinin tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken o sırada mağazada bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. Ekipler, göçük altında kalanların olup olmadığını araştırıyor. Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Şu anda can kaybı ve yaralı bilgisi yok" diye konuştuİşte son dakika haberinin detayları...

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PANİK İÇERİSİNDE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Edinilen bilgiye göre, Zafer Plaza'nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi sonucunda alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.Göçük altında kalan vatandaş olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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"ŞU ANDA CAN KAYBI VE YARALI BİLGİSİ YOK"

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş olayla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Şu anda can kaybı ve yaralı bilgisi yok. Gerekli müdahale ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Tavandaki çökmeden kaynaklı bir sıkıntı. Bir komple yıkım söz konusu falan değil sadece üst kısımda yapılan bir çalışma bu yıkımı etkiliyor. Bütün ekiplerimiz şu anda orada."

"ÇÖKMENİN MEYDANA GELDİĞİ YER AVM'NİN EN BÜYÜK MAĞAZALARINDAN BİRİ"

DHA muhabiri Muammer Ertan ise "Şu anda AVM tamamen tahliye edildi. Her ihtimale karşı AFAD’a bağlı ekipler arama kurtarma köpekleri ile çalışmalar yapıyor. Enkazın boyutunu şu anda içeride olmadığımız için bilemiyoruz ancak çökmenin meydana geldi yer AVM’deki en büyük mağazalardan bir tanesi" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kimbilir kaç yıllık bina
nerde ne olacağı başımıza ne gelecegi belli değil rabbim bela musibetlerden korusun ümmeti Muhammedi insaallah..

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