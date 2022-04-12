SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması mümkün mü? Dikkat çeken açıklama: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...

Son dakika: Münevver Karabulut'u İstanbul'da 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'yla ilgili ortaya atılan iddia gündem yarattı.

MÜNEVVER KARABULUT'UN BABASI: "İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM"

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, 10 Ekim 2014 tarihinde, Silivri 5 No’lu L Tipi Cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istediklerini söyledi. Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmadığını belirten acılı baba, "Cem Garipoğlu'nun mezarını bayramdan sonra açtırmak istiyorum. Mahkemeye başvuracağım" diye konuştu.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK MI?

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir de "Müvekkillerden bu yönde bir talep gelirse, mezarın açılarak fethi kabir işleminin yapılması, doku ve DNA örnekleri üzerinden yeniden incelemelerin yapılması yönündeki talebimizi başsavcılığa sunacağız" diye konuştu.

Peki mezarlar hangi durumlarda açılır? Bir kişinin mezarının açılması için prosedür nasıl işliyor? Mahkemenin reddi halinde itiraz yolu var mı? Bir kişinin ölmesinin üzerinden ne kadar süre geçerse mezarın açılması söz konusu olmaz?

'HER ÖLÜM OLAYINDA MEZAR AÇILMAZ'

Haber Global'de yer alan habere göre; Avukat Sinan Keskin, her ölüm olayında otopsi yapılmadığını ve mezarın açılmadığını belirterek, "Ancak bir cesedin incelenmesi veya üzerinde otopsi yapılması gerekiyorsa; yani ölüm olayının şüpheli olduğu bir adli vaka söz konusu ise o cesedin mezarından çıkarılıp incelenmesine karar verilebilir" diyor.

Bu konuda yetkili makamın soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, dava aşamasında ise ceza mahkemesi olduğunu aktaran Keskin süreci ise şöyle aktarıyor:

"Mezardan çıkarma işlemleri ve inceleme işlemleri yapılırken cesedin görüntüleri kayda alınır, işlemler sırasında adli tıp uzmanı bulunur. Eğer araştırmanın amacı tehlikeye düşmeyecekse aileden birilerine de haber verilebilir."

'OTOPSİ EN ERKEN ZAMANDA YAPILMALI'

Talebin kabul edilmemesi halinde itiraz yolunun olup olmadığı ile ilgili de konuşan Keskin, "Reddeden makama göre ilgililer sulh ceza mahkemesine veya dava aşamasına göre yetkili üst mahkemeye konuyu intikal ettirip, ölü muayene işlemlerinin yapılmasını talep edebilirler" ifadelerini kullanıyor.

Ölümden itibaren ne kadar sürede otopsi yapılması gerektiği konusunda mevzuatta kısıtlayıcı bir süre belirlenmediğini de söyleyen Keskin, yıllar sonra dahi mezarların açılabildiğinin altını çiziyor ve "Tabii ki kriminal incelemenin daha sağlıklı olması ve delillere ulaşılabilmesi adına otopsi ve ölü muayene işlemlerinin ölümden hemen sonra, mümkün değilse, olabildiğince en erken bir şekilde yapılması önem arz ediyor" vurgusunu yapıyor.

KEMİK, DİŞ, TIRNAK, SAÇ...

Avukat Levent Turgut Karakoç ise mezarın öncelikle kayıp vakalarında, babalık davalarında ya da dolaylı yollardan olan ölen ancak şüphe yaratan ölümlerde yakınlarının müracaatı halinde açılabileceğini söylüyor.

Mezar açılışının savcılık makamının gözetiminde Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi işlemleri ile başladığını belirten Karakoç, "Vaka ile alakalı hekim raporunu tanzim eder. Rapor tutulduktan sonra en yakın Adli Tıp Kurumu'na intikal ettirilir. Eğer bir iddia varsa sözlü beyan yerine mutlaka bir müracaatın yapılması gerekiyor" diyor.

Mezar açılması izninin aile mahkemeleri (babalık için) ve asliye hukuk mahkemelerinin hakim kararıyla olduğunu söyleyen Karakoç süre sınırı olmadığına ise "Uzun yıllar sonra Mısır'da bile mumyaların genetik kodları ile alakalı araştırmalar yapılabiliyor" şeklinde dikkat çekiyor.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı ise geçen uzun sürelere rağmen insan DNA'sının mezarda kaldığını belirterek, "Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri onlarca yıl kendini koruyor. DNA'ya artık her şeyden bakılabiliyor. Akrabalar ile karşılaştırılıyor. Süre önemli değil" diye konuşmakta.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, cinayetin ardından kayıplara karışmış ve hakkında Kırmızı Bülten çıkarılmıştı. Cinayetten 197 gün sonra kendisi teslim olan Garipoğlu, mahkum edilmişti. 10 Ekim 2014 tarihinde Cem Garipoğlu'nun kendini asarak intihar ettiği açıklandı.



