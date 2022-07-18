Son dakika: Çeşme'de büyük yangın! Belediye Başkanı Oran sosyal medyadan yardım istedi: Bu videoyu izleyen herkes...

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başalttı.

Yangın, saat 22.40 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı.

Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği ve çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

ANTİK KENT ÇEVRESİNE YAYILDI

Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.

BELEDİYE BAŞKANI YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Ildır'da büyük yangın var. Özel su tankeri sahibi herkese sesleniyorum; tankerleriniz dolu olarak bize yardıma gelin. Ildır merkez yanıyor. Bu yayını izleyenler tanıdığı olanları yönlendirsin." ifadelerini kullandı.

İZMİR İÇİN SARI UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İzmir için 19 Temmuz saat 09.00 ile 20 Temmuz saat 23.00 saatleri arasına işaret ederek sarı uyarı yaptı.

MGM'den yapılan açıklamada, rüzgarın 40-70 kilometre/saat şeklinde esmesi beklendiği bildirilerek vatandaşlardan fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

MUĞLA İÇİN YÜKSEK SICAKLIK VE ORMAN YANGINI UYARISI

Muğla Valiliği, il genelinde hafta boyunca sürecek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde içinde bulunulan haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvette olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre kentte orman yangını riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerektiği kaydedildi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

ALEVLER RÜZGAR TRİBÜNLERİNİ SARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de makilik alanda yangın çıkmıştı. Alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin (RES) de etrafını sarmıştı.

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otoyolunun İzmir istikameti tedbir amaçlı ulaşıma kapatılmıştı. (DHA-AA)

