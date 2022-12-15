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Akşener ve İmamoğlu... 'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşulur! İYİ Parti, CHP'yi solladı

15.12.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmamoğlu hakkındaki hapis kararı sonrası Akşener, 'Kul kurar, kader gülermiş' mesajını paylaşmıştı. Siyaset kulislerinde Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu'nu önerdiği de konuşulurken ortaya çıkan bir anket sosyal medyada gündem oldu. Sadece kadınlar özelinde yapılan ankette İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisini geride bırakması 'sürpriz' olarak nitelendirildi.

Akşener ve İmamoğlu... 'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşulur! İYİ Parti, CHP'yi solladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davada karar çıktı. İmamoğlu, hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine İmamoğlu'nun yanına gelen ilk siyasi lider Meral Akşener oldu. Daha sonra Mansur Yavaş, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasetçiler de Saraçhane'nin yolunu tuttu. Akşener ile İmamoğlu arasındaki birliktelik mesajı sonrası paylaşılan anketin sonuçları dikkat çekti.

KADIN SEÇMENLERE SORULDU, İYİ PARTİ CHP'Yİ GERİDE BIRAKTI

ORC Araştırma, 8-13 Aralık 2022 tarihleri arasında 35 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Yaşları 17 ile 65 arasında değişen 2160 kadın seçmenle yüz yüze anket yapıldı. Buna göre kadın seçmenlerin oy tercihlerinde birinci parti AK Parti oldu.

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%27.2 ile birinci sırada yer AK Parti'yi İYİ Parti takip etti. İYİ Parti'nin oy oranı %23.0 olarak gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi ise %21.6 oranında oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Kararsızların oyu ise %11.5 oranında kaldı.

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