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İYİ Parti’den gündem yaratacak Saraçhane çıkışı! ‘Kılıçdaroğlu' sorusuna "Lehimize oldu" yanıtını verdi…

17.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu’nun hapis cezası alması sonrası Meral Akşener ile Saraçhane’de sarıldığı anlar ve Kılıçdaroğlu’nun o sıralarda Almanya’da olması çok konuşulmuştu. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray konu ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Çıray, "Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. Ama lehimize olsun diye yapmadık" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’den gündem yaratacak Saraçhane çıkışı! ‘Kılıçdaroğlu' sorusuna "Lehimize oldu" yanıtını verdi…

Ekrem İmamoğlu’nun aldığı hapis cezası siyaset kulislerinin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Saraçhane'de düzenlenen buluşma ve Akşener'nin Ankara'dan yola çıkarak bu programa katılması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akşener'in hızlı aksiyon almasının partisinin oylarını artırdığını dile getiren Çıray, "Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. Ama lehimize olsun diye yapmadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, tv100'de Yüzler Kulübü'nde İmamoğlu'nun hapis cezası alması ve sonraki gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu.

AKŞENER, İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLİYOR İDDİALARI

Akşener'in İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda desteklediği ile ilgili yorumlara yanıt veren Aytun Çıray, "Yorum serbest, haber hürdür. Bu tür yorumlar olabilir. Ama böyle bir durum yok. Bunu konuşacak bir zaman da yok. Tarihi kırılma anları insanları etkiler. Sayın Erdoğan'ın okuduğu bir şiir nedeniyle mahkûm olduğunda önünün açılıp başbakan olması… Ama şu var bizim Türk milletimiz mağdurun yanındadır. Bunu cumhurbaşkanlığından bağımsız söylüyorum. Bugün devleti yönetenlere karşı halkın desteğinin Sayın İmamoğlu'nun yanında olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN OLMAMASI BİZİM LEHİMİZE OLDU’

Meral Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon almasının oylarını artırdığını söyleyen Çıray, "Ben şu anda yüzde 20'yi rahatlıkla geçtiğimiz kanaatindeyim. Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon alması oylarımızı çok artırdı. Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise, bir dal uzatıyorsanız hemen bir karşılığı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. Ama lehimize olsun diye yapmadık. Bunu kim planlayabilir?" dedi.

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SARAÇHANE’YE İLK GİDEN AKŞENER OLMUŞTU

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye davet ettiği vatandaşlarla bir program gerçekleştirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'dan yola çıkarak Saraçhane'deki buluşmada İmamoğlu'nun yanında olmuştu.

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Ekrem İmamoğlu Aytun Çıray Meral Akşener

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