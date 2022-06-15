SON DAKİKA: CHP lideri 'Söz veriyorum' diyerek açıkladı! 'Kılıçdaroğlu gelirse ne olur diyenler...'

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda, başta ekonomik gelişmeler olmaz üzere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ekonomik durumun bir parti olayı değil Türkiye olayı olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN EKONOMİ YORUMU: 'SANDIĞA GİDECEKSİNİZ...'

"Sizin evlatlarınız işsizken onların evlatları 5-6 yerden maaş alıyorlar. Bu adalet midir? Oturup düşünmemiz lazım. Memleket hepimizin memleketi. Sorun hepimizin sorunu. O zaman bu sorunu demokratik yollarla çözmemiz lazım. Sandığa gideceksiniz oy kullanacaksınız."

"Yaptığım çağrı şudur. Elinizi vicdanına koyun ve oyunuzu öyle verin. İşsiz evlatlarınızı düşünün, fakiri fukarayı düşünün, esnafı düşünün. Olay bir Türkiye olayıdır. Olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Yazık değil mi bu millete?"

'BEN BURADAN SÖZ VERİYORUM'

Ben buradan söz veriyorum! İster İngiliz mahkemeleri ister Japon mahkemeleri ister Papua Yeni Gine mahkemeleri olsun, bu milletin hakkını yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormazsam ben neden siyaset yapıyorum?

'TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI SORMAZSAM...'

Kemal Kılıçdaroğlu gelirse bu yüksek kendilerine özel hakları elimizden alırsa ne olur diye düşünüyorlar. Ben buradan söz veriyorum! İster İngiliz mahkemeleri ister Japon mahkemeleri ister Papua Yeni Gine mahkemeleri olsun, bu milletin hakkını yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormazsam ben neden siyaset yapıyorum?

