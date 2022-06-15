HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA: CHP lideri 'Söz veriyorum' diyerek açıkladı! 'Kılıçdaroğlu gelirse ne olur diyenler...'

SON DAKİKA: CHP lideri 'Söz veriyorum' diyerek açıkladı! 'Kılıçdaroğlu gelirse ne olur diyenler...'

15.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Sincan ilçesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ciddi bir adalet sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu; 'Ben buradan söz veriyorum, ister İngiliz mahkemeleri ister Japon mahkemeleri ister Papua Yeni Gine mahkemeleri olsun, bu milletin hakkını yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim.' dedi.

SON DAKİKA: CHP lideri 'Söz veriyorum' diyerek açıkladı! 'Kılıçdaroğlu gelirse ne olur diyenler...'

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda, başta ekonomik gelişmeler olmaz üzere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ekonomik durumun bir parti olayı değil Türkiye olayı olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN EKONOMİ YORUMU: 'SANDIĞA GİDECEKSİNİZ...'

"Sizin evlatlarınız işsizken onların evlatları 5-6 yerden maaş alıyorlar. Bu adalet midir? Oturup düşünmemiz lazım. Memleket hepimizin memleketi. Sorun hepimizin sorunu. O zaman bu sorunu demokratik yollarla çözmemiz lazım. Sandığa gideceksiniz oy kullanacaksınız."

Sağlık Bakanı Koca eylem yapan ambulans şoförü ile bir araya geldi! ‘Çok şey konuştuk ama…’Sağlık Bakanı Koca eylem yapan ambulans şoförü ile bir araya geldi! ‘Çok şey konuştuk ama…’

efjk

"Yaptığım çağrı şudur. Elinizi vicdanına koyun ve oyunuzu öyle verin. İşsiz evlatlarınızı düşünün, fakiri fukarayı düşünün, esnafı düşünün. Olay bir Türkiye olayıdır. Olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Yazık değil mi bu millete?"

'BEN BURADAN SÖZ VERİYORUM'

Ben buradan söz veriyorum! İster İngiliz mahkemeleri ister Japon mahkemeleri ister Papua Yeni Gine mahkemeleri olsun, bu milletin hakkını yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormazsam ben neden siyaset yapıyorum?

'TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI SORMAZSAM...'

Kemal Kılıçdaroğlu gelirse bu yüksek kendilerine özel hakları elimizden alırsa ne olur diye düşünüyorlar. Ben buradan söz veriyorum! İster İngiliz mahkemeleri ister Japon mahkemeleri ister Papua Yeni Gine mahkemeleri olsun, bu milletin hakkını yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormazsam ben neden siyaset yapıyorum?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener'den iktidara çağrı: Olumlu her adımın yanında olacağızMeral Akşener'den iktidara çağrı: Olumlu her adımın yanında olacağız
Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu! Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!
Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Kur patladı yüzde 20 zam yolda

Kur patladı yüzde 20 zam yolda

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Uzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişme

Uzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişme

İlginizi Çekebilir

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.