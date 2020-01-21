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  4. Son dakika! Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ABD'ye sıçradı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

Son dakika! Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ABD'ye sıçradı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 22:26 | Son Güncelleme

ABD'nin Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan corona virüsü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü acil toplantı kararı aldı.

Son dakika! Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ABD'ye sıçradı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen corona virüsünün aynısını taşıdığı belirtildi.

Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ACİL TOPLANIYOR

Hastalığın sağlık çalışanlarına da bulaşması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil toplantı kararı aldı.

Yeni corona virüsünden kaynaklanan salgında şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, corona virüsün dün 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti.

Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün de Pekin'de görüldüğü belirtilmişti.

Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

ÇİN'DE "GİZEMLİ HASTALIK"

Söz konusu salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını gösterdiğini ifade etmişti.

Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da hastalık belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA VİRÜS ÖNLEMİ

CORONA VİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan “gizemli virüs” dünya sağlık camiasının korkulu rüyası oldu. Yeni bir SARS salgını endişesini uyandıran virüsü değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül, gizemli virüsten korunmanın pratik yollarını sıraladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan “gizemli virüs”, Türkiye’de de etkisini gösterdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül, vatandaşları alarma geçiren bu virüsle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Virüsün çok yeni keşfedilmiş olması nedeniyle bilinmeyenlerinin çok olduğunun altını çizen Akgül, “Her ihtimale karşı akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınmak, özellikle hasta kişiler veya çevresi ile temastan sonra sık sık el yıkamak, canlı veya ölü çiftlik hayvanları ile yakın temastan kaçınmak ve sağlık profesyonelleri tarafından özellikle havalimanı giriş ve çıkışlarında yolcuların bilgilendirilmesini sağlamak alınabilecek önlemler arasında sıralanıyor” dedi.

"İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR AMA..."

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre elde edilen ön veriler ışığında, virüsün insandan insana bulaşan fakat şimdilik grip gibi kolayca yayılıp dağılan bir özellik göstermediğini dile getiren Akgül, “Çin hükümetine seyahat veya ticaret kısıtlaması yönüne bir uygulama yapılmadı. Dolayısıyla henüz küresel ölçekte panik oluşturacak bir durum söz konusu değil. Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre virüsün, Çin’in Wuhan kentinde bulunan bir deniz ürünleri pazarından kaynaklı olması muhtemel. Çin hükümeti 1 Ocak 2020 itibarıyla bu pazarın kapatıldığını, 7 Ocak 2020’de ise virüsün izole edildiğini duyurdu. Yine bu açıklamaya göre söz konusu ‘gizemli virüs’ corona virüs ailesinden, ama SARS, grip, adenovirus veya MERS değil” şeklinde konuştu.

HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR?

Yeni virüsten etkilenen insanlarda görülen belirtiler arasında; ateş, solunum güçlüğü ve akciğer grafisinde pnömonik tutulumlar gibi semptomların görüldüğünü belirten Akgül, “Dünya Sağlık Örgütü, 12 Ocak 2020 tarihine kadar olan dönemde onaylanmış 41 vaka olduğunu kaydetti. Bunların 7’sinde ağır hastalık tablosu olduğunu ancak 6’sının taburcu edildiğini ve altta yatan ek hastalığı olan 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son verilere göre ise, Tayland ve Japonya’da virüsle ilişkili olabilecek toplamda 3 ek vak'a daha bildirildi” diye konuştu.

Virüslerin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve hücre başına genelde yüksek sayılara kolayca ulaşabildiklerini kaydeden Akgül, “Bu nedenle kısa zamanda mutasyon geliştirme ihtimalleri artar. Virüsler mutasyon veya rekombinasyon sonucunda genetik olarak değişerek yeni türler oluşturabilirler. Virüs nüfusu hücre bölünmesi yoluyla artmamaktadır çünkü virüsler birer hücre değillerdir. Bunun yerine, kendilerinin birden fazla kopyasını üretmek için bir konak hücrenin organellerini, moleküllerini ve metabolizmasını kullanırlar, konağa kendi parçalarını kopyalattırıp bu parçaları yine konakta birleştirirler” ifadelerini kullandı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
hiç korkmadık o virüs Abd den çıkmasın başlarını yesin
@son_mohikan_1989 asıl çini yesin. Uygur Türklerine soykırım yapan çinliler ölsün.
çok açıklayıcı olmuş bravo hoca herkes anladı pisi pisine öleceğini ;-)
belliki yeni bir virüs salıcaklar piyasaya
önce virüsğ oluşturup bulaştırın sonra acil toplanın . bizde yedik . sırf ilaç satmak için insanlara hastalık bulaştırıyorsunuz
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