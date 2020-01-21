Son dakika! Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ABD'ye sıçradı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan “gizemli virüs”, Türkiye’de de etkisini gösterdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül, vatandaşları alarma geçiren bu virüsle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Virüsün çok yeni keşfedilmiş olması nedeniyle bilinmeyenlerinin çok olduğunun altını çizen Akgül, “Her ihtimale karşı akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınmak, özellikle hasta kişiler veya çevresi ile temastan sonra sık sık el yıkamak, canlı veya ölü çiftlik hayvanları ile yakın temastan kaçınmak ve sağlık profesyonelleri tarafından özellikle havalimanı giriş ve çıkışlarında yolcuların bilgilendirilmesini sağlamak alınabilecek önlemler arasında sıralanıyor” dedi.

"İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR AMA..."

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre elde edilen ön veriler ışığında, virüsün insandan insana bulaşan fakat şimdilik grip gibi kolayca yayılıp dağılan bir özellik göstermediğini dile getiren Akgül, “Çin hükümetine seyahat veya ticaret kısıtlaması yönüne bir uygulama yapılmadı. Dolayısıyla henüz küresel ölçekte panik oluşturacak bir durum söz konusu değil. Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre virüsün, Çin’in Wuhan kentinde bulunan bir deniz ürünleri pazarından kaynaklı olması muhtemel. Çin hükümeti 1 Ocak 2020 itibarıyla bu pazarın kapatıldığını, 7 Ocak 2020’de ise virüsün izole edildiğini duyurdu. Yine bu açıklamaya göre söz konusu ‘gizemli virüs’ corona virüs ailesinden, ama SARS, grip, adenovirus veya MERS değil” şeklinde konuştu.

HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR?

Yeni virüsten etkilenen insanlarda görülen belirtiler arasında; ateş, solunum güçlüğü ve akciğer grafisinde pnömonik tutulumlar gibi semptomların görüldüğünü belirten Akgül, “Dünya Sağlık Örgütü, 12 Ocak 2020 tarihine kadar olan dönemde onaylanmış 41 vaka olduğunu kaydetti. Bunların 7’sinde ağır hastalık tablosu olduğunu ancak 6’sının taburcu edildiğini ve altta yatan ek hastalığı olan 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son verilere göre ise, Tayland ve Japonya’da virüsle ilişkili olabilecek toplamda 3 ek vak'a daha bildirildi” diye konuştu.