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  4. İstanbul Havalimanı’nda 'virüs' önlemi! Dünya alarmda (Gizemli virüs Coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir?)

İstanbul Havalimanı’nda 'virüs' önlemi! Dünya alarmda (Gizemli virüs Coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir?)

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda görevli Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'den yolcu taşıyan havayolu şirketlerini uyardı. Şirketlerle toplantı gerçekleştiren ekipler virüsün belirtilerini ve önlemlerini anlattı. Peki, gizemli virüs olarak da anılan coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

İstanbul Havalimanı’nda 'virüs' önlemi! Dünya alarmda (Gizemli virüs Coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir?)

Çin'in Wuhan kentinde tanımlanamayan virüs dünya çapında paniğe yol açmasının ardından Türkiye’de de gerekli önlemler alınmaya başladı.

İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri Çin’den yolcu taşıyan veya bu havayolu şirketlerine yer hizmeti veren şirketleri uyardı. Bu şirketlerle toplantı yapan İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri, virüsün belirtilerini ve önlemlerini anlattı.

İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri çalışanların böyle bir yolcu gördüğünde veya şüphelendiklerinde kendilerine ulaşılmasını istedi.

TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI

İstanbul Havalimanı'nda böyle bir duruma rastlanılması durumunda Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri hastaya anında müdahale edecek.

Virüs taşıdığı anlaşılırsa özel kıyafetli ekipler hastayı karantina odasına alacak ve gerekli sağlık kurumlarına sevki gerçekleştirilecek.

Çin'deki gizemli salgınla ilgili korkutan gelişme! Virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi!Çin'deki gizemli salgınla ilgili korkutan gelişme! Virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi!

CORONAVİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan “gizemli virüs” dünya sağlık camiasının korkulu rüyası oldu. Yeni bir SARS salgını endişesini uyandıran virüsü değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül, gizemli virüsten korunmanın pratik yollarını sıraladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan “gizemli virüs”, Türkiye’de de etkisini gösterdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül, vatandaşları alarma geçiren bu virüsle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Virüsün çok yeni keşfedilmiş olması nedeniyle bilinmeyenlerinin çok olduğunun altını çizen Akgül, “Her ihtimale karşı akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınmak, özellikle hasta kişiler veya çevresi ile temastan sonra sık sık el yıkamak, canlı veya ölü çiftlik hayvanları ile yakın temastan kaçınmak ve sağlık profesyonelleri tarafından özellikle havalimanı giriş ve çıkışlarında yolcuların bilgilendirilmesini sağlamak alınabilecek önlemler arasında sıralanıyor” dedi.

"İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR AMA..."

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre elde edilen ön veriler ışığında, virüsün insandan insana bulaşan fakat şimdilik grip gibi kolayca yayılıp dağılan bir özellik göstermediğini dile getiren Akgül, “Çin hükümetine seyahat veya ticaret kısıtlaması yönüne bir uygulama yapılmadı. Dolayısıyla henüz küresel ölçekte panik oluşturacak bir durum söz konusu değil. Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre virüsün, Çin’in Wuhan kentinde bulunan bir deniz ürünleri pazarından kaynaklı olması muhtemel. Çin hükümeti 1 Ocak 2020 itibarıyla bu pazarın kapatıldığını, 7 Ocak 2020’de ise virüsün izole edildiğini duyurdu. Yine bu açıklamaya göre söz konusu ‘gizemli virüs’ Coronavirus ailesinden, ama SARS, grip, adenovirus veya MERS değil” şeklinde konuştu.

HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR?

Yeni virüsten etkilenen insanlarda görülen belirtiler arasında; ateş, solunum güçlüğü ve akciğer grafisinde pnömonik tutulumlar gibi semptomların görüldüğünü belirten Akgül, “Dünya Sağlık Örgütü, 12 Ocak 2020 tarihine kadar olan dönemde onaylanmış 41 vaka olduğunu kaydetti. Bunların 7’sinde ağır hastalık tablosu olduğunu ancak 6’sının taburcu edildiğini ve altta yatan ek hastalığı olan 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son verilere göre ise, Tayland ve Japonya’da virüsle ilişkili olabilecek toplamda 3 ek vak'a daha bildirildi” diye konuştu.

Virüslerin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve hücre başına genelde yüksek sayılara kolayca ulaşabildiklerini kaydeden Akgül, “Bu nedenle kısa zamanda mutasyon geliştirme ihtimalleri artar. Virüsler mutasyon veya rekombinasyon sonucunda genetik olarak değişerek yeni türler oluşturabilirler. Virüs nüfusu hücre bölünmesi yoluyla artmamaktadır çünkü virüsler birer hücre değillerdir. Bunun yerine, kendilerinin birden fazla kopyasını üretmek için bir konak hücrenin organellerini, moleküllerini ve metabolizmasını kullanırlar, konağa kendi parçalarını kopyalattırıp bu parçaları yine konakta birleştirirler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kontrol edilmeden bunca göçmen alınırsa herşey yayılır
sokmayın bu pislikleri gitsin. ne bulursa tüketen toplumdan ne beklenir zaten. sanki çok para bırakıyorlar ülkeye.
Fare etinden yiyen bu mahlukatlar orta çağda veba salgınlarına neden olmuşlar dı ve şimdi köpek etinde bulunan bir tür enzimin gırıp virüsü ile etkileşimi neticesinde yeni bir kanlı veba salgını başlıyor önce bağırsak larda sonra ciğerlerde kanamalara neden olup öldürecek insanları bunun tek temizleme yok etmek icin çinden gelen insnlara düşük ozon ve karbondioksit le gelen eşya ve kolileri dezenfekde edin başka bir şekilde yok edilmez insana bulaştığında veba hastalığında kullanılan ilaçlarla tedavi edin..
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