HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Kritik Kabine toplantısının konuları belli oldu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Kritik Kabine toplantısının konuları belli oldu

25.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Beştepe'de yapılacak toplantıda masaya yatırılacak konular da belli oldu. Kabine'nin gündeminde büyük ses getiren TOKİ sosyal konut projesi, EYT, ekonomideki gidişat ve diplomatik ilişkiler dahil olmak üzere birçok başlık yer alıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Kritik Kabine toplantısının konuları belli oldu

Son dakika haberi: 21 gün aradan sonra yarın gerçekleştirilecek kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları açıklayacak. Eylül ayının son Kabine toplantısında ele alınacak konular arasında terörle mücadele, faiz indirim kararı, EYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği, İsrail ile ilişkiler, Yunanistan ile tırmanan gerrilim, sosyal destekler gibi maddeler bulunuyor. İşte 26 Eylül Kabine toplantısından ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ KARARI

Bakanlar Kurulu'nda en önemli başlık ekonomi olacak. Merkez Bankası'nın bu hafta attığı politika faiz indirimi adımı ve ekonomideki yansımaları değerlendirilecek.

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilikSON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

SOSYAL YARDIMLAR, YENİ AİLE DESTEK PAKETİ

Enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar, dar gelirliye verilecek destekler de Kabine toplantısı kapsamında değerlendirilecek. Aile destek paketi adı altında sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çalışması var. Bu çalışma masaya yatırılacak.

Yapılacak olan bilgilendirme ve alınacak kararlar sonrası yeni aile destek paketinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

EYT'DE SON DURUM, SÖZLEŞMELİ VE TAŞERON İŞÇİLER

Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirme de Kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.

RUS TURİSTLER İÇİN ADIM

Rus turistlerin Türkiye'de kullandıkları kartlarla ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırım adım ve çağrıları sonrasında Rus turistlerin mağdur olmamaları için ne gibi adımlar atılabileceği değerlendirilecek.

ERDOĞAN'IN KATILDIĞI ŞANGAY VE BM ZİRVELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yoğun yurt dışı diplomasi trafiği de Kabine toplantısında yer alacak. Önce Şangay zirvesi ardından Birleşmiş Milletler zirvesi ve buralardaki ikili temasları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Dış politika başlığındaki diğer bir gündem de İsrail ile atılan normalleşme adımları sonrasında Tel Aviv'in büyükelçi atamasına karşılık Türkiye'nin de atama yapıp yapmayacağı bekleniyor.

Terörle mücadele de Kabine toplantısında masada olacak. Sınır güvenliği, yurt içi de yurt dışı operasyonları hakkında ilgili bakanlıkların verileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

MECLİS'İN GÜNDEMİ YOĞUN

Diğer yandan TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.

Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.
Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık kaynakları doğruladı! Bakan Nebati ile Prens Selman bir araya geldiBakanlık kaynakları doğruladı! Bakan Nebati ile Prens Selman bir araya geldi
Yol yapım kazısında tesadüfen bulundu! Alandaki çalışmalar durduruldu, ekipler sevk edildi...Yol yapım kazısında tesadüfen bulundu! Alandaki çalışmalar durduruldu, ekipler sevk edildi...
Eleştirileri 'yollar tıklım tıklım dolu' diyerek yanıtladıEleştirileri 'yollar tıklım tıklım dolu' diyerek yanıtladı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de yaşlı nüfus çoğaldı Alzheimer arttı

Türkiye'de yaşlı nüfus çoğaldı Alzheimer arttı

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"

Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim

Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.