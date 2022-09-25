Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Kritik Kabine toplantısının konuları belli oldu

Son dakika haberi: 21 gün aradan sonra yarın gerçekleştirilecek kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları açıklayacak. Eylül ayının son Kabine toplantısında ele alınacak konular arasında terörle mücadele, faiz indirim kararı, EYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği, İsrail ile ilişkiler, Yunanistan ile tırmanan gerrilim, sosyal destekler gibi maddeler bulunuyor. İşte 26 Eylül Kabine toplantısından ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ KARARI

Bakanlar Kurulu'nda en önemli başlık ekonomi olacak. Merkez Bankası'nın bu hafta attığı politika faiz indirimi adımı ve ekonomideki yansımaları değerlendirilecek.

SOSYAL YARDIMLAR, YENİ AİLE DESTEK PAKETİ

Enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar, dar gelirliye verilecek destekler de Kabine toplantısı kapsamında değerlendirilecek. Aile destek paketi adı altında sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çalışması var. Bu çalışma masaya yatırılacak.

Yapılacak olan bilgilendirme ve alınacak kararlar sonrası yeni aile destek paketinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

EYT'DE SON DURUM, SÖZLEŞMELİ VE TAŞERON İŞÇİLER

Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirme de Kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.

RUS TURİSTLER İÇİN ADIM

Rus turistlerin Türkiye'de kullandıkları kartlarla ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırım adım ve çağrıları sonrasında Rus turistlerin mağdur olmamaları için ne gibi adımlar atılabileceği değerlendirilecek.

ERDOĞAN'IN KATILDIĞI ŞANGAY VE BM ZİRVELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yoğun yurt dışı diplomasi trafiği de Kabine toplantısında yer alacak. Önce Şangay zirvesi ardından Birleşmiş Milletler zirvesi ve buralardaki ikili temasları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Dış politika başlığındaki diğer bir gündem de İsrail ile atılan normalleşme adımları sonrasında Tel Aviv'in büyükelçi atamasına karşılık Türkiye'nin de atama yapıp yapmayacağı bekleniyor.

Terörle mücadele de Kabine toplantısında masada olacak. Sınır güvenliği, yurt içi de yurt dışı operasyonları hakkında ilgili bakanlıkların verileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

MECLİS'İN GÜNDEMİ YOĞUN

Diğer yandan TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.

Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

