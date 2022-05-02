SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bayram namazı kılmayı da Rabbim bizlere nasip etsin

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamdolsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik. Burada kardeşliğimizi teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin.

"İNŞALLAH BİR DAHAKİ BAYRAMI..."

İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız.

"25 BİN KİŞİYLE BAYRAM NAMAZINI KILDIK"

Sosyal mesafeyi bir kenara koyarak Büyük Çamlıca Camii’nde az önce rakamları aldım, 25 bin kişiyle bayram namazını kıldık.

"RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE TAHLİYELER"

Tahliyelerin hızlandırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız.

