Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya kritik çağrı: Dileğimiz...

Sabrın sonu selamettir, pandeminin ardından hep birlikte bayram namazını kıldık. Aldığım rakamlara göre 25 bin kişiyle bayram namazımızı kıldık. Bayram birlik ve beraberliktir. Komuta kadememiz de Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Tugay komutanlarımız da orada. İçişleri bakanımız da yine orada. Bu birlik ve beraberliğimiz artarak devam etsin.