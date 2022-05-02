Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya kritik çağrı: Dileğimiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul Çamlıca Camii’nde kıldı. Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan dileğinin Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da yeniden bi araya gelmesi olduğunu söyledi ve bu hafta Putin ile görüşeceğini bildirdi.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Sabrın sonu selamettir, pandeminin ardından hep birlikte bayram namazını kıldık. Aldığım rakamlara göre 25 bin kişiyle bayram namazımızı kıldık. Bayram birlik ve beraberliktir. Komuta kadememiz de Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Tugay komutanlarımız da orada. İçişleri bakanımız da yine orada. Bu birlik ve beraberliğimiz artarak devam etsin.
Cumartesi günü İbrahim Kalın bey, İçişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey Kiev'e gittiler. Zelenskiy ile görüştüler. Bu hafta içinde sayın Putin ile bir görüşme yapacağız. İnşallah bu süreci hızlandırarak, Maripol'deki tahliyeleri nasıl hızlandırırız bunun gayreti içinde olacağız. Hububat ihracatında bizden destek istiyorlar.