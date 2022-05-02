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Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya kritik çağrı: Dileğimiz...

02.05.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin de açıklama yaparken iki lidere 'İstanbul'da yeniden bir araya gelme' çağrısında bulundu. Erdoğan ayrıca, bu hafta Putin ile görüşeceğini de söyledi.

Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya kritik çağrı: Dileğimiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul Çamlıca Camii’nde kıldı. Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan dileğinin Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da yeniden bi araya gelmesi olduğunu söyledi ve bu hafta Putin ile görüşeceğini bildirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

  • Sabrın sonu selamettir, pandeminin ardından hep birlikte bayram namazını kıldık. Aldığım rakamlara göre 25 bin kişiyle bayram namazımızı kıldık. Bayram birlik ve beraberliktir. Komuta kadememiz de Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Tugay komutanlarımız da orada. İçişleri bakanımız da yine orada. Bu birlik ve beraberliğimiz artarak devam etsin.

  • Cumartesi günü İbrahim Kalın bey, İçişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey Kiev'e gittiler. Zelenskiy ile görüştüler. Bu hafta içinde sayın Putin ile bir görüşme yapacağız. İnşallah bu süreci hızlandırarak, Maripol'deki tahliyeleri nasıl hızlandırırız bunun gayreti içinde olacağız. Hububat ihracatında bizden destek istiyorlar.

  • Bunların da önünü açacağız. Ama birinci derecede tahliyeleri hızlandırma süreci var. Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır. Çözüm Türkiye olacak.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

  • Körfez ile ilgili çok olumlu gelişmeler var. İnşallah Suudi Arabistan ziyaretimizin ardından Suudi kardeşlerimizin Türkiye'ye gelişi artacaktır. Bunu Muhammed Selman ile yaptığımız görüşmede de ele aldık. Ben turizm mevsiminin çok çok önemli geçeceğine inanıyorum."
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