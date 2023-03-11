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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı! "Karşımızda bir ittifak değil, kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı var"

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı! "Karşımızda bir ittifak değil, kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı var"

11.03.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. "Zafere ulaşacağımızdan şüphemiz yok" diyen Erdoğan "Karşımızda tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı var" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı! "Karşımızda bir ittifak değil, kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı var"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AK Parti, kurulduğu 2001 Ağustos'undan beri girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıkmış, 20 yılı aşkın kesintisiz iktidarda kalarak demokrasi tarihimize ismini altın harflerle yazdırmış bir siyasi teşekküldür.

Allah'ın izni, milletimizin desteği ve sizlerin gayretiyle 14 Mayıs seçimlerinde de, hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Amacımız Türkiye’nin elde ettiği kazanımlarla yolumuza devam etmek. 14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.

Elbette her seçim zordur ama yaşanan kritik gelişmeler 14 Mayıs seçimlerini farklı bir yere konumlandırmıştır.

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Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır.

Altılı olarak başlayan, 8'li mi 10'lu mu olduğu meçhul hale gelen koalisyonun 12 maddelik bildirisi, ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatı.

(Millet İttifakı) Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur.

6'lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımı kavgasına çıktı.

SEÇİM KAMPANYASI

Seçim kampanyamızı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımıza olan saygımızın gerektirdiği hassasiyetle yürüteceğiz.

Depremin kırkı çıkmadan genel merkezleri önünde vur patlasın çal oynasın aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız.

Sandıklara sıkı sahip çıkacak, en küçük bir kaçağa göçeğe, hileye hurdaya meydan vermeyecek güçlü bir organizasyon kuracağız.

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Recep Tayyip Erdoğan

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