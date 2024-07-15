Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'un ilk mesajı: 'Tiyatro' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz programına Şehitler Makamı'nı ziyaret ederek başladı. Burada Kur'an okundu, Erdoğan dua etti. Daha sonra konuşma gerçekleştiren Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı gece için "Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık" dedi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar:
15 Temmuz gecesi milletin iradesi şaha kalktı. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık. Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük iftiharla hatırlıyoruz.