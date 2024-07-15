Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'un ilk mesajı: 'Tiyatro' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz programına Şehitler Makamı'nı ziyaret ederek başladı. Burada Kur'an okundu, Erdoğan dua etti. Daha sonra konuşma gerçekleştiren Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı gece için "Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık" dedi.

"ÇAĞRIMIZI DAHİ BEKLEMEDEN HAİNLERE DİRENMEK ÜZERE SOKAKLARA, MEYDANLARA KOŞAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar:

Az önce istikbal ve istiklalimiz uğrunda canlarını feda eden kahramanlara Fatihalarımızı gönderdik. Rabb'im o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara, meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

"15 TEMMUZ'A 'TİYATRO' DİYENLERİ KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ"

15 Temmuz gecesi milletin iradesi şaha kalktı. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık. Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük iftiharla hatırlıyoruz.

"15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz! 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerinde oynanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle sahip çıkmaktan geri durmayacağız.