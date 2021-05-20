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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e dava

20.05.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz salı günü partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Akşener, İsrail'de dördüncü kez tekrarlanan genel seçimin ardından yaşanan hükümet krizinden söz ederek "Netanyahu'nun Erdoğan gibi rakipleri üzerinde baskı kurduğunu" savunmuştu.

Akşener bu karşılaştırması için Netanyahu'ya "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" benzetmesini yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mart ayında, İsrail'de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail'in en uzun süreli başbakanı Netanyahu'nun yeni hükümet kurmasına imkan vermedi. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı."

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan

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