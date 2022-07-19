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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin baş belası durumundalar'

19.07.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan resmi temaslar için gittiği İran'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PJAK, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri her iki ülkenin baş belası durumunda. Biz bu terör örgütlerini NATO sözleşmesi içerisinde soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa o ülkenin huzurunu kaçıran baş belaları. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin baş belası durumundalar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın toplantısı düzenledi. Terörle mücadeleye vurgu yaparak "PJAK, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri her iki ülkenin baş belası durumunda" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz bu terör örgütlerini NATO sözleşmesi içerisinde soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa o ülkenin huzurunu kaçıran baş belaları. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"30 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ YAKALAYACAĞIZ"

"İstişarelerimiz ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak. Siyasi, askeri, ekonomi bütün bu alanlardaki görüşmelerimiz gerek bakan arkadaşlarımız gerekse bizler ifade ettik. Şu an itibarıyla 7,5 milyor doları yakaladık. İki ülkenin kararlı yürüyüşü ile 30 milyar dolarlık hedefi yakalayacağız. Türkiye olarak savunma sanayi içinde önemi bir sıçrama elde ettik.

"BAŞ BELASI DURUMUNDALAR"

Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PJAK PKK, FETÖ gibi terör örgütleri her iki ülkenin baş belası durumunda. Biz bu terör örgütlerini NATO sözleşmesi içerisinde soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa o ülkenin huzurunu kaçıran baş belaları. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.

Burada Astana Üçlüsü olarak liderler olarak buraya gelip, gelişmelerin son halini masaya yatırmış olacağız.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu ziyaret şüphesiz ki dönüm noktası olacaktır. Toplantılarımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme konusunda irademizi ortaya koyduk. İki ülkenin potansiyeline göre ticaret hacmi çok düşük. İki ülkenin de iradesi ile 30 milyar dolar hedef belirledik. Bu da mevcut ticaretin 3 katına çıkacağı anlamına gelmektedir.

İki ülkede bilgi ve teknoloji şirketlerinin kurulması müzakere konularımızdan biriydi."

"DOĞAL GAZ İHRACATI ANLAŞMASININ UZATILMASI KONUŞULDU"

İki ülke arasında doğal gaz ihracatı konusunda bulunan 25 yıllık anlaşmanın uzatılması konuşuldu. Bugünkü toplantılarımızda yatırımların geliştirilmesi konusu da ele alındı.

SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasında mutabıkız."

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