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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seninle asla helalleşemeyiz

29.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek "Seninle asla helalleşemeyiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seninle asla helalleşemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"(Kılıçdaroğlu'na) Bana ve bize oy veren tabanımıza 'gayrı milli' dersen seninle asla helalleşemeyiz. Bu şekilde saygısızlık yapan, asla helallik beklemesin.

(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gerek Ukrayna’yla gerek Sayın Putin’le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın olmasını isteriz.

(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak. Geniş bir heyetle gideceğim ve bazı adımları güçlü şekilde atacağız.

(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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