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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs' mesajı! Çok net konuştu: Faydası yoktur

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs' mesajı! Çok net konuştu: Faydası yoktur

10.12.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i sert sözlerle eleştirdi. Kudüs davasının tüm Müslamanların ortak davası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşgal, şiddet politikalarında ısrar etmenin artık kimseye bir faydası yoktur." dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs' mesajı! Çok net konuştu: Faydası yoktur

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. Konferansta, Azerbaycan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Libya, Kuveyt, Katar, Kamerun ve Gabon'dan 38'e yakın temsilci yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Peygamber Efendimiz'in fethini müjdelediği İstanbul'dan tüm dünyadaki kardeşlerime selam yolluyorum.

5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın nedeniyle pek çok vatandaşımızı kaybettik. Ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Üye ülkelerde hayatını kaybeden kardeşlerim için başsağlığı diliyorum.

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TURKOVAC İÇİN ACİL KULLANIM ONAYINA BAŞVURDUK

Salgın döneminde insanı, insan hayatını ve insani değerleri merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. ilk günden itibaren üyesi bulunduğumuz tüm uluslararası platformlarda salgınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çektik. Çalışmalarımızla desteklerimizle ve çeşitli yardım faaliyetlerimizle bunları gerçeğe dönüştürdük.

Her fırsatta demokrasi, hak, hukuk dersi verenler kendi sınırları dışındaki dramlara kulaklarını tıkarken biz elimizdeki imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya özen gösterdik. Yerli aşımız TURKOVAC için acil kullanım onayına başvurduk. İnşallah bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz.

FİLİSTİN DAVASI İSLAM ALEMİNİN ORTAK DAVASIDIR

Kudüs mübarek bir şehirdir. Filistin meselesi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasına da vesile olan yapı taşlarından biridir. Filistin davası İslam aleminin tümünün ortak davasıdır. Kudüs'e sahip çıkmak hakka, hukuka, adalete, medeniyete sahip çıkmaktır. Filistin davası gündemimizin en üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Tek taraflı uygulamalar günden güne artıyor. Filistinli kardeşlerimizin sokak ortasında infaz edildiğini masum Filistinli çocuklara eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını sıklaştığını görüyoruz. Aynı şekilde Gazze'ye yönelik haksız, hukuksuz ve vicdansız abluka da devam ediyor. Filistin'i nefessiz bırakarak haklı davasından vazgeçirmeye çalışan bu politikalar Filistinli kardeşlerimizin şanlı direnişi sayesinde hamdolsun hedefine ulaşamamıştır.

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ACILAR VE ÖLÜMLER ARASINDA AYRIM YAPMADIK

"İşgal, şiddet politikalarında ısrar etmenin artık kimseye bir faydası yoktur. Bu politikalar sebebiyle bölgede normalleşme çabaları hep akim kalmıştır. Gelinen aşamada herkesin bu gerçeklerin farkına vardığına inanıyorum. 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki Yahudilere yönelik soykırımın bedelini bugün Filistinlilere ödetmek haksızlıktır. Biz asla acılar ve ölümler arasında ayrım yapmadık yapmıyoruz.

Ne suretle olursa olsun bir halkın yada aynı inanca mensup insanların ötekileştirilmesini asla kabul etmiyoruz. Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yönetin bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz.

Önümüzdeki dönemde bölgemizde barış ikliminin güçlenmesini yine bizim atacağımız ortak adımlar belirleyecektir. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız. Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi ve adil bir çözüm bulunması için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Filistinlilerin de kendi aralarındaki tefrikayı sonlandırmaları çalışmalar açısından son derece önemlidir. Beklentimiz Filistinli kardeşlerimizin birlik, beraberlik ve dayanışmalarını güçlendirerek bu sürece destek vermeleridir.

Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Özellikle şu anki zor kış şartlarında Afgan kardeşlerimize yönelik insani yardımların sürdürülmesi öncelik taşıyor. Devam eden siyasi süreçte içimize sinmeyen, kapsayıcılık noktasında eksik bulduğumuz hususlar elbette vardır. Bu konudaki eleştirilerimizi muhataplarına iletiyoruz. Afganistan'ın tekrar kaosa ve çatışmaya sürüklenmemesi için gayretlerimizi devam ettiriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Recep Tayyip Erdoğan
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