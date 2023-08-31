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Son dakika: Depremzede balıkçılara destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3500 lira ile 60 bin lira arasında...

31.08.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde gelir kaybı yaşayan vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 lira ile 60 bin lira arasında balıkçılarımızın hesabına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Depremzede balıkçılara destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3500 lira ile 60 bin lira arasında...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim törenlerine katılan Erdoğan 3. programı olan av sezonu açılışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm kardeşlerimizin ağlarının dolu çıkmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt veriyoruz. 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Ziraat Bankası ve Tarım kredi kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Toplam 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu kredi ile sektörü destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı unutmadık, unutmuyoruz. 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz.

DEPREMZEDE BALIKÇILARA DESTEK

Depremzede balıkçılarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarımızla ilgili müjdeyi paylaşmak istiyorum. Deprem bölgesinde yaşayan balıkçılarımıza yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 lira 60 bin lira arasındaki desteği hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonlu anaç balıkları için 2 ay içinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Biz 3 tarafı denizlerle çevrili iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz. Rabbimizin ülkemize bahşettiği imkanı değerlendirmenin gayretindeyiz.

"HEDEFİMİZ REKOR KIRMAKTIR"

Her yıl ölçek ve hedef büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Su ürünleri ihracatında hedefimiz 1 milyar dolardı. Tam 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardık. 100'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır. Türk somonu ile Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Türk somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan ihracatı bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız. Başta Moritanya olmak üzere Afrika ülkelerinde balıkçılarımız 1000'den fazla tayfa ile balıkçılık yapıyor.

MÜSİLAJI HATIRLATTI

Yaklaşık 600 bin balığı okyanuslarda avlıyoruz. Balıkçılarımız tesislerle hem yerel halka istihdam sağlıyor hem de ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyor. Kazan kazan anlayışımızı en güzel şekilde temsil eden balıkçılarımızı tebrik ediyorum. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek denizlerimiz de balığı ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder. 2022 Ekim'inde Marmara'da görülen müsilaj bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini göstermiştir. Musilaj sıkıntısının başgöstermesiyle av araçları kullanılamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da av yapamamıştı.

"KISA SÜRE İÇİNDE BİZ TEMİZLEDİK"

Hemen harekete geçtik müsilajın süratle temizlenmesini sağladık. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni maalesef kayıp verdik, bulamadık. O müsilajı kısa bir süre içinde biz temizledik. Tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Ayrıca Meclisimizde Müsilaj Araştırma Komisyonu kurduk. Bugüne kadar Marmara denizinde avlanılan balıklarda risk oluşturacak bir veriye ulaşılamadı. Kontrol ve analizlerimiz devam ediyor. Vatandaşımızın sağlıklı ve güvenilir şekilde balık tüketmesi için denetimlerimizi daha da artıracağız. Balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

"PRUVANIZ NETA, DÜMENİNİZ VİYA, RÜZGARINIZ KOLAYINA..."

Şimdi 4,5 aylık aradan sonra yeniden açılışını yaptığımız balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Beykoz belediyelerimize teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyorum.


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Recep Tayyip Erdoğan av sezonu

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