SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması! 'Ne ahlakidir, ne de vicdanidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da istek şarkıyı bilmediği için çıkan tartışmada 3 kişi tarafından öldürülen Onur Şener ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan meselenin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Onur Şener

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Resim Ve Heykel Müzesi, cumhuriyet tarihimizin en köklü yapıları arasında yer alıyor. Müzenin açılışı 1937 senesinde Dolmabahçe'de gerçekleştirilmişti. Binanın elverişsiz şartlarından dolayı müzede yer alan eserler de maalesef zarar görüyordu. Tüm aşamalarını bizzat takip ettiğimiz İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin inşasını hamdolsun geçen yıl tamamladık. İnşaat sürecinde hasar gören eserleri elden geçirip restorasyonunu tamamladık. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Müzemizde 806 sanatçının 10 bin 666 eseri bulunuyor. Gerek binasıyla gerekse koleksiyonuyla İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin önümüzdeki dönemde ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum.

"JAKOBEN ANLAYIŞI RAFA KALDIRDIK"

Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını çoraklaştıran jakoben anlayışı 2002'de göreve geldiğimizde rafa kaldırdık. Ülkemizin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak her türlü esere, projeye samimiyetle sahip çıktık.

ONUR ŞENER'İN ÖLDÜRÜLMESİ

Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunun üzerinden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne de vicdanidir. Bu başta babasını kaybeden kız çocuğuna, hayat arkadaşını kaybetmiş sevgili eşine yapılan bir zulümdür. Maktülün sevdiklerini yaralayan fevriliklerden de uzak duracağız. Elbette tepkimizi göstereceğiz, faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız."



