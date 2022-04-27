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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

27.04.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemenin Osman Kavala ile ilgili verdiği karara ilişkin olarak "Yargımız, bu konuda kararını verdi. Kusura bakmasınlar bu ülkede yargı var" diye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklanmıştı. Mahkeme, sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Katıldığı iftar programında mahkemenin Osman Kavala kararıyla ilgili olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargımız, bu konuda kararını verdi. Kusura bakmasınlar bu ülkede yargı var" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"2002 SEÇİMLERİYLE ANADOLU İHTİLALİ BAŞLATTIK"

"Ne terör örgütlerinin kalleş elleri ne de siyasetteki uzantılarının hedef göstermeleri bizleri milletimize hizmetten alıkoymayacaktır. Ömrümüzü adadığımız dava hak ve hakikat davasıdır. Türkiye'nin son 20 yılı en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönemdir. 3 Kasım 2002 seçimleriyle Anadolu ihtilali başlattık.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

Bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargımız, bu konuda kararını verdi. Kusura bakmasınlar bu ülkede yargı var. Bu yargı da hakkın egemen olması için bu kararı verdiler.

Birçok yerden arayanlar var. Bize telkinler verenler oldu. Biz de kusura bakmayın dedik, biz hukuk devletiyiz. Siz Avrupa'nın değişik ülkelerinde terör örgütlerinin sizin caddelerinizde boy göstermesine izin veriyorsunuz.

Dolmabahçe Camii'yi hatırlayın. Bira kutularıyla oturan o müptezeller, camiden buradaki makamımıza kadar geldiler, Gezicilerle birlikte Taksim meydanına yürüdüler.

İşte o Geziciler maalesef o gün orada kaldılar ve bunu ne adına yaptılar, çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik. Çevreciliğin destanını biz yazdık. 5 milyon civarında fidan dikerek yaptık."

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