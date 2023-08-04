SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim' mesajı! 'En ideal aday tespitlerini yaparak...' Putin'in Türkiye ziyareti ne zaman gerçekleşecek?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada yerel seçimlere ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rusya'dan gelecek tahılın Afrika'ya naklini yapacağız.

Henüz tarih netleşmedi. Putin ile görüşmemiz Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek.

'YEREL SEÇİM' MESAJI

En ideal aday tespitlerini yaparak zaferle çıkacağız. Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar, Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

TSK'DA İLK KADIN AMİRAL

Ben bu atamadan çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda filan bu atamalar çok var ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir."



