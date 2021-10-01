Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programında konuştu. "Adına 'Kürt' sorunu denen meseleyi tüm boyutlarıyla biz çözdük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmekte kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sisteminin kurulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Yasama yılının ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bugün hayatını kaybeden, ağabeyim, kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

PARTİLERE YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefine birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Meclisimizin 2023 hedefleri için üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğinden şüphe duymuyorum. Bir yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyorum.

"SURİYE KRİZİNDE ULUSLARARASI TOPLUMUN NE KADAR ACİZ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Ülke ve millet olarak geçmişimizde ne sömürgecilik utancı ne soykırım ayıbı ne adaletsizlik vardır. Her yere bunun için alnımız ak şekilde gidiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çarpık yapısını eleştirmek için ortaya koyduğumuz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitimizin böylesine benimsenmesinin sebebi budur. Her gelişme bu tespitin haklılığını göstermektedir. Türkiye'nin bölgesiyle olan gönül bağını koparmaya çalışmak, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Suriye krizinde uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu gördük. Türkiye tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken, birkaç bin mülteci karşısında paniğe kapılan, insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu.

"KÜRT" SORUNU AÇIKLAMASI

Hiçbirimiz için başka memleket yok. Bölünerek büyüyemeyiz. Saplantılara sarılarak demokrasimizi ilerletemeyiz.

Adına 'Kürt' sorunu denen meseleyi tüm boyutlarıyla biz çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde ret, inkar, asimilasyon politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz.

"EKONOMİNİN SORUMLULUĞU BİZE AİTTİR"

Ekonominin sorumluluğu bize ait. Satın alma paritesine göre dünyada 11. sıraya yükselmiş; yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda büyümede rekorlar kırmış bir Türkiye görüyoruz. Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.

2021 İÇİN YÜZDE 9'LUK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Türkiye ekonomisinin ayakta kalması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. Vatandaşlarımız ve firmalarımızın yanında olduk. Toplumun en korumasız kesimlerini sosyal destek ödemeleri ile ayakta tuttuk. 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.

Şirketlerimizden bankacılık sektörüne bağımlılıklarını azaltarak sermaye piyasası araçlarıyla yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlamalarını bekliyoruz.

"YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ'NİN İLK MÜJDESİDİR"

Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ KURACAĞIZ"

Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız.



