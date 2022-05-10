Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Programda yaptığı konuşmada yeni anayasa konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan, yargıda da yeni sistemi hayata geçireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kulandı:

"Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler ve vesayet güçleri lehine taraf olduğu Yassıada yargılamalarından 28 Şubat brifinglerine kadar pek çok kötü örnekle doludur. Yargı kurumunun bu onurlu sorumluluğu kendine yakışır konumda olmasına sağlamak için gayret gösterdik.

"HİÇBİRİNİN KARŞIMA GELMESİNİ İSTEMEM"

Siyasetin etki alanını genişletme çabalarına yargı da dahildir, hatta en başlarda gelir. Amerika'sından Avrupa'sına her yerde aynı çekişme yaşanmıştır. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın çeşitli meselelerini takip ederken hukuk adına dünyanın nerelerinde ne yüz kızartıcı durumlarla karşılaştığımızı biliyoruz. Buradan açıkça ifade ediyorum; bu ülkede hiçbir savcının, yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini istemem. Ama aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında ve her şartta sergilemesini de beklerim.

"FETÖ'NÜN DEHŞET VERİCİ YAPILANMASINA ŞAHİT OLDUK"

Daha yakın tarihte FETÖ ihanet çetesinin yargıdaki dehşet verici yapılanmasına şahit olduk. FETÖ belasının ülkenin başına bu derece musallat olmasında yargıya çöreklenen yapının örgütün Emniyet ve ordu içindeki mensuplarıyla çok önemli misyon üstlendiğini biliyoruz. Ülkesine, milletine, adalete bağlı savcı ve hakimler kendi içlerinden başlayarak Türkiye'nin FETÖ tehdidinden hukuk yoluyla kurtulmasına öncülük ettiler.

Yargı mensupları olarak sizlerin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde verdiğiniz ve vereceğiniz her mücadelenizde yanınızda yer alacağız.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Geçmişte hukuka aykırı pek çok tacize, cezaya muhatap olmuş bir siyasetçi olarak ülke yönetimine geldiğimden beri Türkiye'nin hukuk devleti olması mücadelesini yürütüyorum. Ülkemizi yeni, tamamen demokratik yaklaşımla ve yalın dille yazılmış yeni bir anayasaya kavuşturmak için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk. Bunun için Meclis'te tüm partilerin eşit üye katılımıyla bir komisyon kurulmasına öncülük ettik. Maalesef bu teşebbüsümüz muhalefet partilerinin uzlaşmaz tavrı sebebiyle akamete uğradı.

"İRADEMİZ BAKİDİR"

Aradan geçen bunca zaman rağmen önümüze üzerinde konuşabileceğimiz gelmedi muhalefetten. Milletimizi ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği, darbe mahsulü anayasadan kurtarma irademiz bakidir. Anayasamızın toplumda 134 hükmü geçtiğimiz 20 yıl boyunca değişti.

Ülkemizdeki temel kanunların neredeyse tamamının çağın gerekliliklerine uygun hale getirecek şekilde yenilemiş olduk.

Yeni kanunlar çkartılması ve mevcut kanunların değiştirilmesi Meclis'in asli yasama görevidir.

"YENİ SİSTEMİ FİİLEN BAŞLATIYORUZ"

Yargı teşkilatımızın insan gücü kalitesini ve donanımını artırmak için hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz.

İnşallah önümüzdeki dönemde devletin başı ve yürütmenin temsilcisi olan cumhurbaşkanı ile milli iradenin temsilcisi ile ve millet adına karar veren yargımızla ülkemizi her alanda daha ileriye götürmeyi sürdüreceğiz."



