SON DAKİKA | Emekli ve memurlara yeni zam mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... Enflasyon farkı ve refah payı detayı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Memur-Sen Genel Kurulunda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Erdoğan, seçim sonrası 7 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı alanlarla ilgili düzenleme yapacaklarını ifade ederken, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız" diye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"PEK ÇOK İNSANIMIZI ENKAZIN ALTINDAN CANLI ÇIKARDILAR"

"Tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Memur-Sen camiası ile bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel kurulda bayrağı devredecek arkadaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum.

Memur-Sen daima tavrını haktan, adaletten yana kurmuştur. Milli iradeyi hedef alan tüm girişimlerde dik durmuştur. Devletin kılcal damarlarına sızmış haşhaşilerle mücadelemizde Memur-Sen'e teşekkür ediyorum.

Memur-Sen gibi ayağı bu topraklara sağlam basan Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Son asrın doğal afetinde Memur-Sen camiası ilk andan itibaren seferberlik ruhuyla hareket etmiştir. Pek çok insanımızı enkazın altından canlı çıkardılar. Her alanda Memur-Sen'li kardeşlerimiz depremzedelerin yanında oldular.

Seçim gündeminden bağımsız olarak deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları gün gün takip ediyoruz. Afette evi yıkılan, düzeni sarsılan kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturasıya kadar dinlenmeyeceğiz.

"NEDEN SİZE BİR KURUŞ PARA VERMEDİLER"

Biz Marmara depreminde de bölgeyi dolaştık, ortada yönetim diye bir şey yoktu. Bugünlerde 300 milyar dolar getireceğini söyleyenler o günlerde IMF'ın çanta komiserlşğini yaptı. Neden size bir kuruş para vermediler. Memurların parasını ödeyemediniz. Bizim böyle bir derdimiz yok.

Davos'tayız, o zaman Bebecan benim Bakanım. Davos'ta IMF'in başkanıyla konuşuyoruz. Kendisine dedim ki, 'Türkiye'den alacaklarınızı alıyor musunuz?', 'Alıyoruz' dediler. 'Alacaklarınızı alacaksınız ama Türkiye'yi siz değil ben yönetirim' dedim. O zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var. Aradan yıllar geçti yıl 2013, biz IMF'e olan borcumuzu bitirdik ve ilişkimizi kestik. Bu arada ne oldu? Bay Bay Kemal'in sözcüsü ile İP'in sözcüsü, bir otelin odasında IMF ile görüşme yaptılar. Biz o zaman 'böyle bir şeye' ihtiyacımız yok dedik. Geri döndüler. O zaman 27, 5 milyar rezervimiz vardı şuan 122 milyar dolar rezervimiz var.

"BEN SİZE YALANI ASLA TAVSİYE EDEMEM"

Bay Bay Kemal yalan işini çok iyi bilir. Ben size yalanı asla tavsiye edemem. Bu millet doğruluk üzerine ayakta durmuştur. Bugün bambaşka bir tablo var. Asrın felaketine maruz kalsak da milletimizi enkazın altında bırakmadık. Hane desteği, taşınma ve kira desteği ile bugüne kadar 30 milyar TL ödeme yaptık. Halen 3,5 milyon insanımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Felaket bölgesindeki 11 ilimiz devletine güveniyor. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hiçbir insanımız bir sene içinde yuvasına kavuşmaktan şüphe duymuyor.

Biz sadece deprem yaralarını sarmakla kalmadık. Milletimizin diğer alanlardaki sorunları çözmeye, birbirinden önemli projeleri devreye almaya devam ediyoruz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Hiç kimseyi ihmal etmiyoruz. Milletimize verdiğimiz hangi söz varsa hayata geçiriyoruz. EYT'deki milyonlarca insanımızın talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye çıkardık. Ramazan Bayramı'nda zamlı ikramiyeleri hesaplara yatırarak emeklilerimize çifte bayram yaşattık.

7 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDE MAAŞ ALAN EMEKLİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ: BİR SİYASETÇİ ÜLKESİNDEN BU KADAR MI HABERSİZ OLUR?

Dün gece Kılıçdaroğlu çıkmış, asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Hani derler ya; uyan da balığa gidelim. Bir siyasetçi ülkesinden bu kadar mı habersiz olur? Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı 1,5 sene oldu Bay Bay Kemal. Bizim emekçi kardeşlerimiz için neler yaptığımızı hiç mi araştırmıyorsun.

"ELMA DAĞITIR GİBİ BİRER CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI VERDİ"

Biz siyaseti ikbal için değil, ülkeye ve millete hizmet için yapanız. Milletin derdi ile dertlenip, yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. İnsanları kökenine, meşrebine göre ayırmanın siyasetimizde yeri yoktur. 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin? Göreve geldiğimizde devri sabık yaşatacağız diyen zorbalardan olmadık. Şimdi ne diyor, biz kimseyi işinden etmeyeceğiz diyor. 4 yıldır belediyelerinden işlerinden edilen vatandaşımızın hakkını hukukunu neyle izah edeceksin. Bir yağmur yağdığında her tarafı sel götürüyor. Daha elinde hiçbir güç, imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Elma dağıtır gibi birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI LGBT'Cİ DEĞİLDİR"

Türkiye Yüzyılını da sizlerle beraber kuracağız. Memur Sen'in bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Seçimde önümüze gelecek oy pusulasında sadece ittifaklar olmayacak, iki farklı gelecek olacak, iki farklı toplum devlet tasavvufu olacak. Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Şu anda adı Millet İttifakı olan zillet ittifakında LGBT adına bir söz duydunuz mu? Çünkü savunuyorlar. İP, savunuyor. 14 Mayıs'ta benim milletim gereken dersi verecektir. İstikbalimiz açısından mühim bir seçimdir 14 Mayıs seçimi. Sandık başına gittiğimizde 27 Mayıs darbesi ile dar ağacına gönderilenleri unutmayacağız. 15 Temmuz darbesine direnirken can verenleri unutmayacağız. Selo denen edepsizin Kürt kardeşlerimizi sokağa dökerek Yasin Börü'lerin ölümüne neden olan attığı adımı unutmayacağız."

