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  4. Son dakika | Erdoğan'dan 'market' talimatı! "Kabinede arkadaşlarıma söyledim" diyerek duyurdu: "Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız"

Son dakika | Erdoğan'dan 'market' talimatı! "Kabinede arkadaşlarıma söyledim" diyerek duyurdu: "Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız"

30.11.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Gölyaka içesinde 5.9 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği Düzce'nin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. 6'lı masaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Becerebildikleri tek iş, anayasa değişikliği teklifi metni açıklamak oldu. Ucube bir teklif çıkarttılar" dedi. Erdoğan öte yandan Kabine toplantısına marketlerdeki fiyat farklarıyla ilgili verdiği talimatı duyurdu.

Son dakika | Erdoğan'dan 'market' talimatı! "Kabinede arkadaşlarıma söyledim" diyerek duyurdu: "Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Düzce'nin deprem nedeniyle "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masa tarafından açıklanan anayasa değişikliği teklifi taslak metniyle ilgili de eleştirilerde bulundu. Erdoğan söz konusu teklife ilişkin "Ucube bir teklif çıkarttılar. Şöyle bir gözden geçireyim dedim. Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki, 'bunlara ne verirsek mutlu olurlar', buna çalışmışlar. Birinin derdi kapanan belediyeler. Öbürün derdi, hazine yardımlarını en az 1'e çekip herkes buradan nasibini alacakmış. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar" diye konuştu. Pazartesi günkü Kabine toplantısında market fiyatlarındaki farklılığın gündeme geldiğine değinen Erdoğan, "Kontrollerimizi sıklaştıracağız, daha farklı hale getireceğiz. Özellikle de fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız" dedi.

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DÜZCE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

  • Geçen hafta 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce'yi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum.

  • Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal, göreceksiniz, tamamen bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Vizyonumuzla hayallerini zenginleştirmediğimiz her bir insanın muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım.

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6'LI MASAYA TEPKİ: HANGİ AMAÇLARLA KURULDUĞU BELLİ OLMAYAN BİR YAPI

  • Resesyon endişenin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız.

  • 6'lı masa olarak kamuoyu önüne çıkmakla birlikte henüz önünde arkasında kimlerin olduğu, hangi amaçlarla kurulduğu belli olmayan amorf bir yapıdır. Kendileriyle eser ve hizmet siyasetinde, vizyonda, projede yarışmak istediğimizi söyledik ama bunlar karşımıza sadece tek vaatleri Türkiye'yi eski kötü günlerine döndürmek olan omurgasız, arkaik bir projeyle çıkabildi.

  • Dünyanın en şahane işini de yapsak bizi takdir etmeyeceklerini alenen parlamentoda söylediler. Bunlar bu kadar beceriksiz. Becerebildikleri tek iş, anayasa değişikliği teklifi metni açıklamak oldu. Ucube bir teklif çıkarttılar. Şöyle bir gözden geçireyim dedim. Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki, 'bunlara ne verirsek mutlu olurlar', buna çalışmışlar. Birinin derdi kapanan belediyeler. Öbürün derdi, hazine yardımlarını en az 1'e çekip herkes buradan nasibini alacakmış. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar.

AA-20221130-29594462-29594460-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

"FİYAT FARKLILIKLARINI GİDERMENİN YOLLARINI ŞİDDETLE ARAYACAĞIZ"

  • Gerek zincir marketlerde gerek diğerleriyle alakalı fiyatlar birisinde şöyle, birisinde böyle, söyledikleri bu. Kabine toplantımızda arkadaşlarıma söyledim: Kontrollerimizi sıklaştıracağız, daha farklı hale getireceğiz. Özellikle de fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız.

AA-20221130-29594462-29594459-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

  • Muhalefetin açıkladıkları değişiklik teklifleri 6'lı masanın taraflarını siyasi çıkarlarını koruma ve halka tepeden bakan seçkinci zihniyeti yansıtan bir içeriğe sahip.

  • Son dönemde partimize ve ülkemize yönelik kumpasların artmasındaki hesaplardan biri 2023'ü biçimlendirme çabalarıdır.
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