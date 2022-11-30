Son dakika | Erdoğan'dan 'market' talimatı! "Kabinede arkadaşlarıma söyledim" diyerek duyurdu: "Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Düzce'nin deprem nedeniyle "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masa tarafından açıklanan anayasa değişikliği teklifi taslak metniyle ilgili de eleştirilerde bulundu. Erdoğan söz konusu teklife ilişkin "Ucube bir teklif çıkarttılar. Şöyle bir gözden geçireyim dedim. Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki, 'bunlara ne verirsek mutlu olurlar', buna çalışmışlar. Birinin derdi kapanan belediyeler. Öbürün derdi, hazine yardımlarını en az 1'e çekip herkes buradan nasibini alacakmış. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar" diye konuştu. Pazartesi günkü Kabine toplantısında market fiyatlarındaki farklılığın gündeme geldiğine değinen Erdoğan, "Kontrollerimizi sıklaştıracağız, daha farklı hale getireceğiz. Özellikle de fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız" dedi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Geçen hafta 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce'yi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum.
Resesyon endişenin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız.
6'lı masa olarak kamuoyu önüne çıkmakla birlikte henüz önünde arkasında kimlerin olduğu, hangi amaçlarla kurulduğu belli olmayan amorf bir yapıdır. Kendileriyle eser ve hizmet siyasetinde, vizyonda, projede yarışmak istediğimizi söyledik ama bunlar karşımıza sadece tek vaatleri Türkiye'yi eski kötü günlerine döndürmek olan omurgasız, arkaik bir projeyle çıkabildi.
Muhalefetin açıkladıkları değişiklik teklifleri 6'lı masanın taraflarını siyasi çıkarlarını koruma ve halka tepeden bakan seçkinci zihniyeti yansıtan bir içeriğe sahip.