SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da alınan yeni kararları duyurdu! O ödemeler 3 ay, kredi borçları ise 6 ay ertelendi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma yol açtığı illerden olan Hatay'a geldi. İki liderin bölgedeki incelemelerinin ardından AFAD İl Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 fay hattının kırıldığını ve 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtığını belirtti. Enkazdan kurtarılan kişi sayısını da açıklayan Erdoğan öte yandan kamu bankalarının depremde vefat edenlerin kredi borçlarını sildiğine ve 152 belediyenin İller Bankasına olan kredi ödemelerinin 3 ay ertelendiğine değindi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli depremlerin en çok etkilediği ve yıkımın en çok yaşandığı kentlerin başında gelen Hatay'a geldi. İki lidere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Partili ve MHP’li milletvekilleri eşlik etti.

Hatay’da yıkımın boyutunun gözler önüne serildiği bölgeden ilerleyerek, kent merkezine gelen iki lider yürütülen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. İki lider deprem felaketi sonrası sahadaki çalışmaları yakından incelerken; çalışmaları yürüten ekiplerle kısa bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, yapılanlarla ilgili bilgi aldı.

İlk olarak depremde yıkımın en fazla olduğu Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a geçeceği öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli’nin bölgede bulunan vatandaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Depremden etkilenen diğer illeri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin yarın ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan yarın MHP lideri Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’ye de gideceği bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.

Asla vazgeçmedik asla umutsuzluğa kapılmadık. Yaşadığımız depremleri uzun yürüyüşün acı bir sayfası olarak kalplerimize nakşettik. Şu anda aramızda ailesinden kayıpları olan arkadaşlarımız var.

Devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ettik. Türkiye'nin 81 ilinden doğrudan bu işle görevli olanlar dışında arama kurtarma yapabilecek tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik. Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı.

Vatandaşlarımız elektronik devlet sistemi üzerinden evlerinin hasar durumuyla ilgili raporlara ulaşabiliyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinden 12 binin üzerinde ağır iş makinesi bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.

Ülkemizin dört bir yanından yüzlerce sivil toplum kuruluşumuz seyyar mutfaklarla gıda ve yiyecek yardımıyla depremzedelerimizin yanındadır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü buldu. Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyaçları giderildi.

TOKİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Çadır kent ve koyteyner kentlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik

HANGİ İLDE NE KADAR KONUT YAPILACAK?

Mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlanacak.

KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ

Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.

Deprem bölgesindeki illerde İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz. 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık. Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.

Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şahsi meselem' dediği Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız. Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz.

Enkazları ve atıkları çevreye ve insana zarar vermeyecek, topografyası ve jeolojisi uygun alanlara alarak ayırma işlemlerine tabi tutacağız. Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara iltifat etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez."

16 ŞUBAT'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

En son 16 Şubat’ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bölgeye yapacakları ziyaretin ayrıntılarını bu görüşmede ele aldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında deprem bölgelerine gideceğini açıklamıştı.

"ŞİMDİ VAKİT YOLLARA DÜŞME VAKTİDİR" DİYEREK DUYURMUŞTU

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı tatbik etmek için makul bir zaman kolladığını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetmişti:

"O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.

'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim: Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz. 'Devlet nerede?' diyenlere de bir çift sözüm pek tabii vardır ve olması da doğaldır.

'Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok' diyen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir. Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın ama mecburum; 'devlet yok' diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir."



