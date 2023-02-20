Son dakika | "ABD talebimize güçlü destek veriyor" diyerek duyurdu! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'F-16' açıklaması: Bir an önce yapılmalı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD yönetimi F-16 talebimize güçlü destek veriyor. Kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bazı çevrelerce bu sürecin Kongrede geciktirilmemesi, engellenmemesi gerekiyor.

PKK/YPG'ye verilen desteğe son verilmesini vurguladık.

Güvenlik duyurularından önce kendi aramızda daha iyi bir iş birliği olmasını vurguladık.

Depremden sonra Suriye halkına ABD de yardım yapacak.

Birbirinden bağımsız iki konunun, yani iki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması adaletli olmaz. Şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz, elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım.

NATO için birinci tehdit Rusya, ikinci tehdit terörizm. ABD'yle geçmişte Suriye temelinde bazı mutabakatlarımız oldu.

DEAŞ'a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle işbirliği yapılmasının doğru değil. Terörün her türlüsüne karşı birlikte mücadele etmeliyiz.