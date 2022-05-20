Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya cumhurbaşkanı Duque ile ortak açıklama yaptı

Erdoğan ve Duque ortak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Latin Amerika'da ikinci en büyük ticaret ortağımız Kolombiya ile ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkardık.

Kolombiya geçen sene ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz ticaret hacmimizi 5 milyar dolara ulaştırmaktır.

Sayın Duque bizi görev değişimi olan 7 Ağustos'tan önce davet ediyor. Biz de programımızı yapıp ziyaretimizi gerçekleştireceğiz.

Kolombiya cumhurbaşkanı Duque'nin konuşmasından öne çıkanlar şunlar:



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hepinize şükranlarımı sunuyorum. Biz burada önemli bir delegeyle beraber Kolombiya'dan geldik. Bizim amacımız ikili ilişkilere ivme kazandırmak. Bunları da stratejik iş birliğimizle yapacağız. Kolombiya bizim için önemli bir noktaya gelmiştir. Ticaret hacimlerimizi 2,3,4 katına çıkarmak istiyoruz. Bunu iş birliği anlaşmalarıyla ön plana çıkaracağız. Yatırımcılarımız Türk şirketleriyle toplantı düzenledi. 400 milyon euroyu aşacak ticaret hacmine erişmek istiyoruz.

Anlaşmalarımızı vurgulamak istiyorum. Yükseköğrenim anlaşması bunlardan en önemlilerindendir. Büyük bir seviyede akademik ve araştırma anlamında burslar sağlamaktayız.

Biz göç alan ülkelerin başındayız. Erdoğan büyük bir alçak gönüllükle kardeşlerimizi ağırlıyor ve onları ekonomik sistemin içine dahil ediyor. Göçmenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çıkaracağımız dersler, edineceğimiz tecrübeler var.

İki ülke olarak iklim değişikliğile ilgili de adımlar atmamız gerekiyor. Yine 7 Ağustos'tan önce davetimi Sayın Erdoğan'a yinelemek istiyorum.

