Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği kararları açıklıyor! Asgari ücrete ek zam, memur ve emekli maaşları, Kurban Bayramı tatili...

Son dakika haberi: Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ana gündem maddeleri arasında son zamanlarda görüşmelerin sıklaştığı asgari ücrete ek zam meselesi, memur ve emekliye temmuzda maaş iyileştirmesi vardı. Toplantıda ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı da masaya yatırıldı. Öte yandan enflasyonla mücadele ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvurusu ışığında önümüzdeki günlerde İspanya'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan, "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız" diye konuştu. Erdoğan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sende. Acaba ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

Efes 2022 Tatbikatı'nın son günü için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü bir kez daha yerinde gördük ve bölgesel meselelerle ilgili mesajlarımızı paylaştık. Terör, göç, ekonomi, savaş, sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde tatbikat dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir.

"BİTER BİTMEZ YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla, diğer yandan kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerine akamete uğrattık, uğratmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin güvenlik kaygılarına saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güç ve imkanlardan faydalanma hakkı olmayacağını her fırsatta ifade ediyoruz.

Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırımızı teröristlerin saldırılarından kalıcı olarak kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız.

Türkiye ekonomi programımızın temel sütunlarından olan ihracatımızdaki gelişmeleri 13 Haziran'da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi'nda sektör temsilcileriyle tekrar değerlendirdik. Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyoruz.

İnşallah bundan sonra uzaya göndereceğimiz uydular yerli ve milli çalışmaların ürünleri olacaktır.

"BU TÜR ZAVALLILARLA SİYASET YAPILMAZ"