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  4. SON DAKİKA | Merak ediliyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

SON DAKİKA | Merak ediliyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

27.06.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bir süredir Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de açıklamada bulundu. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Merak ediliyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı vatandaşların bir süredir en çok merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Kabine toplantısının gündem maddelerinden bir tanesi de Kurban Bayramı tatili olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme dair birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtını da verdi. İşte detaylar...

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı. Erdoğan, bayram tatiliyle ilgili açıklamasında "Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi. Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.

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