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  4. SON DAKİKA | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! İlk temel atıldı, Erdoğan tarih verdi

SON DAKİKA | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! İlk temel atıldı, Erdoğan tarih verdi

25.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut projesinin ilk temel atma töreninde başvuruların 8 milyona yaklaştığını belirterek "İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 5 yıl içinde de 500 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! İlk temel atıldı, Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. "Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye 8 milyon kişinin başvurduğunu belirtti. Projenin tamamlanma süresiyle ilgili Erdoğan "İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 5 yıl içinde de 500 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"HER TÜR DEPREMDE HEP YÜREKLERİMİZ AĞZIMIZA GELDİ"

"Bugün Sincan, Ankara bir başka güzel. Video konferansla şu andaki toplantıyı izleyen, takip eden tüm vatandaşlarıma Ankara'dan selamlar, sevgiler. Bugün gazi başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut, işyeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye, 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. İzmir'de yaşadık, Malatya'da, Elazığ'da yaşadık. Yakın tarihimizin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından, bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da milletimizin talep ettiği kontrollü konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır.

Sosyal konutta temeller atılıyor! 8 milyon... Sosyal konutta temeller atılıyor! 8 milyon...

"KONUT SAYISINI 2 MİLYONA YÜKSELTİYORUZ"

Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu buldu. Esenler'de 60 bin konutluk kentsel dönüm projesinin ilk etabının teslim töreninde vatandaşımızın sevincine ortak olduk.

"KİRACILARA ZULMETTİLER"

Bugün, 28.5 milyon konutun 13.5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan artışlar vatandaşlarımızı mağdur etti. Ev sahipleri kiracılarına zulmetti. Yüksek kiralar uyguladılar. Bunun üzerine tedbirleri hayata geçirirken eş zamanlı olarak da arzda artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık.

"BAŞVURU SAYISI 8 MİLYONA YAKLAŞTI"

Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, ne büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Konut ve arsalarımızın tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşımız daha huzurlu daha güvenli yuvasını kavuşmuş, yaklaşık yarım milyon insanımızı istihdam edecek iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır.

"5 YIL İÇİNDE BİTİRİLECEK"

İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 5 yıl içinde de 500 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Depremle sarsılan şehirlerdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak bu projeyi de en kısa sürede tamamlayacağız.

"SANDIKLARI PATLATMAYA VAR MIYIZ?"

7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler size de sesleniyorum. Durmak yok yola devam. Gençler, ana kademe... Durmak yok yola devam.

"DEPREM GERÇEĞİNİ ASLA UNUTMUYORUZ"

Yıllarca bir yuva sahibi olmak için birikim yapan vatandaşları yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Parkıyla, camisiyle, ulaşımıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Şehircilik alanında eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz

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TOKİ Recep Tayyip Erdoğan

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