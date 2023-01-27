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  4. SON DAKİKA | Bu kez de Danimarka! Kur'an-ı Kerim'e saldırıya izin... Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SON DAKİKA | Bu kez de Danimarka! Kur'an-ı Kerim'e saldırıya izin... Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

27.01.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından bu kez de Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı eylemine izin verildiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisini çağırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bu kez de Danimarka! Kur'an-ı Kerim'e saldırıya izin... Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberi: Aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri İsveç-Danimarka vatandaşı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması infial yaratmıştı. Bu kez de Danimarka'da benzer bir saldırı eylemine izin verildiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Danimarka’da bugün Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İZİN VERİLMEMESİNİN BEKLENDİĞİ VURGULANDI

Büyükelçi’ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği de vurgulandı. (AA/İHA)

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Dışişleri Bakanlığı Danimarka

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