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  4. Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldü

Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldü

13.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine Türkiye'deki Delta varyantında son bir haftada 3 kat artış görüldü. 36 ilde 750 kişide Delta varyantı tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantında bir haftada 3 kat artış olduğunu duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada 36 ildeki 750 kişide delta varyantının görüldüğünü açıkladı. Tespit edilen 3 ildeki 3 vakanın dışına yeni delta plus varyantı ise belirlenmedi.

TOPLAM VAKA SAYISI DA ARTIŞTA

Toplam vaka sayılarındaki artışa da dikkat çeken Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, haftasonunun bir önceki haftasonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Koca, artışların Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi daha çok aşılama oranının düşük olduğu illerde görüldüğünü belirtti.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

"Aşılama oranının düşüş olduğu yerlerde artış yaşanıyor." diyen Bakan Koca, "Aşı zorunlu olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Koca "Gündemimizde değil ikna etme yöntemini tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştğında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini de kaydetti

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
yav delta ne sallayıp durmayın artık yeter korku sallayıp durmayın kimse inanmıyor
evett bayramdan sonra yasaklar geri geliyor ve vakalar artıyor hazirmiyiz
bayramdan sonra delta elimizde patlayacak

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