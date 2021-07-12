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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den delta varyantı için yeni aşı açıklaması!

12.07.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da çıkan Delta varyantının yayılmaya devam etmesi üzerine BioNTech'ten yeni bir adım geldi. BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabileceklerini belirtti.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den delta varyantı için yeni aşı açıklaması!

Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken bilim insanları bunun ana nedeni olarak daha bulaşıcı özelliğe sahip Delta varyantını gösteriyor. BioNTech'ten ise konu ile ilgili flaş bir adım geldi.

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Fransız 'Les Echos' ile gerçekleştirdikleri özel röportajda konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AŞI UYARLANABİLİR

mRNA aşılarının varyantlara karşı etkisine ilişkin konuşan Özlem Türeci, aşıların yeni suşlara karşı etkili olması için mRNA aşısını uyarlanmasının oldukça kolay olduğunu belirtti.

UĞUR ŞAHİN TARİH VERDİ

Uğur Şahin ise 'İhtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz' dedi.

Geçtiğimiz hafta BioNTech ile aşı üreten Pfizer, Delta ile mücadele kapsamında yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. Açıklamada Delta varyantını hedef alan bir Covid-19 güçlendirici aşısı için çalışmalara başlandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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