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  4. SON DAKİKA! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri

SON DAKİKA! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri

21.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasının ilk duruşması görülmeye başladı. Şiddet davasının başında iki ünlü ismin aylık gelirleri dikkat çekti. Bulutsuz hakimin sorusu üzerine yaşadıklarını özetledi.

Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitmişti.

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istendi.

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasının ilk duruşması bugün görüldü. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven hakim karşısına çıktı. İki eski sevgili birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

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İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya önce Deniz Bulutsuz avukatlarıyla geldi. Daha sonra da Ozan Güven avukatıyla geldi. Her iki taraf da basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

OZAN GÜVEN'İN AYLIK GELİRİ

Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu söyledi. Müşteki-sanık Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti.

Duruşma ifadelerin alınmasıyla devam ediyor. Duruşmada Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'den şikayetçi olduğunu söyledi.

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DENİZ BULUTSUZ DARP ANINI ANLATTI

Deniz Bulutsuz yaşadığı darp anını "Ozan Güven bana abajurun camı ile vurdu. Merdivenlerde saçımdan tuttu ben düştüm. Evden çıkmaya çalıştım izin vermedi. Yerde beni tekmeledi. Kapıyı kilitledi. Salon camından dışarıya sesimi duyurmak istedim pencereyi de kapattı. Pencere ile kapı arasında gidip gelirken epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim su dökerek beni uyandırdı. Kapının önündeydim ve arkasını dönünce çıktım. Ayakkabısız biçimde sokağa adım attım" şeklinde anlattı.

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı iddia edilen şiddet herkesi şoke etmişti. Şiddetin boyutunu gösteren Deniz Bulutsuz’un kan çanağına dönmüş gözü ve kollarındaki morlukları gösteren fotoğraflar ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in sevgili oldukları dönemde arkadaşlarının evine gittikleri, Deniz'in eski ilişkisinden konu açılınca Ozan Güven'in "Bunları anlatmaya ne gerek var? Nasıl s.... de anlat bari..." şeklindeki sözlerle hakaret ettiği belirtildi. Daha sonra çift arasında Ozan Güven'in evinde 13 Haziran 2020 günü, saat 00.30'da ikamette yalnız bulundukları sırada tartışma çıktığı, Güven'in elleri ve abajurla Deniz'i darp ettiği belirtildi. Gitmek isteyen Deniz Bulutsuz'a, küfür ederek "Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim" dediği öne sürülen Ozan Güven'in, Bulutsuz'a elleriyle vurduğu, telefonu aldığı ve evden çıkmasına engel olduğu ifade edildi. Deniz Bulutsuz, daha sonra Güven'in şoförü tarafından kendisinin önce bir benzin istasyonuna, daha sonra da arkadaşının evine götürüldüğünü belirttiği de iddianamede yer aldı. Ozan Güven ise ifadesinde, arkadaşlarının evindeki sözleri doğrularken küfür etmediğini, evde aralarında tartışma çıktığı, yere düşen abajur sapını Deniz Bulutsuz'un eline aldığı, abajur sapını almak isterken Deniz'in çenesine çarptığını, sinir krizi geçirdiğin düşündüğü Deniz'i sakinleştirmeye çalıştığını, başaramayınca şoförünü aradığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi. Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. (DHA/İHA)


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Keşke asgari ucret deseydin ozan güven beş bin çok para nasıl kazanacaksın o parayı delimisin !!!
Öldüren ceza almıyor döven mi alacak?
Adam açıkça be vergi kaçakçısıyım diyor.

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