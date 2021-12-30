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  4. SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den flaş İmamoğlu açıklaması: Bu işin şakası yok, suçluysa görevinden alınmalı

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den flaş İmamoğlu açıklaması: Bu işin şakası yok, suçluysa görevinden alınmalı

30.12.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz" sorusuna yanıt veren MHP lideri Bahçeli, bu işin şakasının olmadığını belirterek "Suçluysa elbette görevinden alınmalı." dedi. Bahçeli, İmamoğlu'nun görevden alınması halinde de yerine seçilecek başkan içinse Belediye Meclisi'ni işaret etti.

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den flaş İmamoğlu açıklaması: Bu işin şakası yok, suçluysa görevinden alınmalı

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş hakkında "Bu işin şakası yok" yorumunu yaptı. Terör örgütleriyle iltisaklı olan hiçbir belediyenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini belirten Bahçeli, "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | DEVLET BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'NA: TERÖRİSTLERİ İŞE ALACAĞINA...

İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Devlet Bahçeli, "Teröristleri işe alacağına işsiz vatandaşlarımızın yarasına merhem olmalı" dedi.

"İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINMALI MI?" SORUSUNA YANIT

Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a verdiği röportajda Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz" sorusuna "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına da gerek yoktur. Eğer suç var ise cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua berekettir. Ama İBB Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir." yanıtını verdi.

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MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Öte yandan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamaya cesareti olmadığını belirten Bahçeli şu ifadelere yer verdi;

"Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayını hala açıklayamadı. Bu kapsamda kıran kırana bir rekabet olduğu açıktır. Kılıçdaroğlu devamlı "İttifak uygun bulursa Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım" diyor. İsimleri adaylık için geçen büyükşehir belediye başkanlarına ise olumlu bakmıyor. İstanbul ve Ankara'ya hizmet etme sorumlulukları olduğunu ara ara ifade ediyor. Buna karşılık İmamoğlu en başta İP Başkanını dolduruşuna gerek fiili adaymış gibi ortalıkta geziyor. Büyükşehir Belediyesindeki makamına da boş zamanlarda uğruyor. İstanbul sahipsiz bırakılmıştır. Belediye hizmetleri aksamaktadır. CHP'deki koltuk savaşları, zillet ittifakının çıkar ve ikbal özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını açıklayacak hazırlığı yoktur. Cesaret yoktur. Kararı yoktur. İşleri güçleri polemik, dedikodu."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli MHP İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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