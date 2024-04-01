SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim' sözleri dikkat çekti

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçları sonrası ilk kez konuştu.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Her alanda atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır.

31 Mart seçimleri, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelemiştir. Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir.

Erken seçim yaygarası aymazlıktır."Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





