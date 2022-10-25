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  4. SON DAKİKA | Devlet Bahçeli kürsüde iki lidere birden yüklendi! Akşener'e 'fesat' göndermesi... 'Açık açık adayım diyemiyor'

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli kürsüde iki lidere birden yüklendi! Akşener'e 'fesat' göndermesi... 'Açık açık adayım diyemiyor'

25.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Akşener'e 'fesat' göndermesinde bulunan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu meydan okuyacağına cesaretin varsa adaylığını ilan et" diye konuştu.

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli kürsüde iki lidere birden yüklendi! Akşener'e 'fesat' göndermesi... 'Açık açık adayım diyemiyor'

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi. Akşener'e "Kadından imam olmaz, ben Başbakan olacağım diyen malum siyasetçinin yeniden kulisleri kaynatması 6'lı masada fesat çıkarmak için okunmayacak mıdır?" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu meydan okuyacağına cesaretin varsa adaylığını ilan et. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş, çapın kaçmış" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"HİÇBİR ZAMAN ÇUVALIN AĞZI DURURKEN DİBİNİ AÇMADIK"

"Bu haftaki grup toplantımız vesilesiyle yapacağım konuşmaya geçmeden hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Televizyon ekranlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. İnsanlık tarihini genel hatlarıyla incelediğimizde mücadele ve muhaberelerin ortaya çıktığı anda değil planlama aşamasında kazanıldığı görülecektir. Siyasi mücadelede muhalefet partilerine göre bir adım önde olmamızın sırrı buradadır. Hiçbir zaman çorak yere tohum ekmedik. Hiçbir zaman çuvalın ağzı dururken dibini açmadık. İlkelerimizden ödün vermedik, irademizden şaşmadık. İrfanımızdan sapmadık. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı bahis konusu yapmadık, siyasi müzayedeye bırakmadık.

"İNANCI SAHTE OLANLARIN İRADESİ KUMANDALIDIR"

Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık, bir doğrunun imanının bin eğriyi düzelteceğine inandık. Eskiyle yeninin arasında sıkışıp kalmadık. Milletimizle iç içe olduk, aynı hizada durduk, millet biziz dedik. Siyasi muhitler arası sürekli gezenlerle ne işimiz olmuş ne de ilişkimiz olacaktır. Buz üstüne bina yapıp içine girenler, ilk güneşte batacaklarını peşinen hesap etmelidir. İnancı sahte olanların iradesi kumandalıdır. Bir topal pire bir gecede 7 yastık dolaşırsa siyasi devşirmeler de buradan oraya savrulup duracaktır. Kendi evinizdeki bol tepsiyi görmeyip başkasından avucundan su içmeye kalkanların ne kandığı ne de doyduğu görülmüş, duyulmuş şey değildir. Bu tiplerden de adam olmaz, olamayacaktır. Biz milletimize nasıl hisset vereceğimizin amacıyla yoğruluyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın, küçülmüş siyasetçilerin küçülmüş hesaplarına kafa yoracak değil. Çok şükür meydanlardan taşıyoruz, her gittiğimiz yerde kabul görüyor, gücümüze güç katıyoruz.

"ZİLLETE TÜRKİYE'Yİ REHİN BIRAKMAYACAĞIZ"

Biz sıradağları birer birer aşmaya azmettik, kazanmaya da yemin ettik. 2023 yılında, 1923 yılının ilkelerini kesintiye uğratmayacağız. 2023 yılında, 1923 yılının ruh ve mirasını yağmalatmayacağız. Vatan kayık gibi yan giden zillete Türkiye'yi rehin bırakmayacağız. Zaman ayırıyoruz, sürekli faal halde bulunuyoruz. Bin defa helal olsun yeter ki Cumhur kazansın, yeter ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanımız olsun. Tarafımız belli, bizim adayımız belli kararımız nettir. Manisa açık hava toplantımız yine düşman çatlatmıştır. Asıl gelenin Cumhur İttifakı, asıl gelmekte olanın MHP olduğunu ne görüyorlar ne de göstermeye ciğerleri yetiyor.

Biz yürüdükçe dağılıyorlar, biz yükseldikçe kaçışıyorlar. Boşuna nefes tüketmesinler, bizim bölünecek vatanımız yoktur, bizim inecek bayrağımız yoktur. Bizim zillete düşecek ülkemiz yoktur. Yarınlar, bugünden çok daha güzel olacaktır. Türkiye'nin yolu da bahtı da ardına kadar açıktır. Karamsarlarla işimiz yoktur, gücümüz Türkiye, güvencemiz büyük Türk milletidir. Milliyetçi hareket yalan haberlere, yalancıların oyunlarına hem kapalı hem de karşıdır.

"BUNUN TERTİP OLDUĞU ÇOK BELLİ"

Aşağı yukarı 1 buçuk yıldır zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı üzerinden papatya falları açılıyor. Aday o mu olacak bu mu olacak tartışmaları yapılıyor. Ismarla anketler yapılıyor, isimler parlatılıyor. Doğmayan oğul, bitmeyecek tarlaya nasıl buğday ekiyorsa, zillet partileri de susuz çölde kürek çekiyorlar. Madenli tepede ot bitirmeye çalışıyorlar. Yabancı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı şikayet sırasına giriyorlar. 3-5 sözde sözde uzman yorumcu bağıra çağıra zillet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı üzerinde toto oynuyor. Öyle isimler ortaya atılıyor ki bunun tertip olduğu çok belli.

AKŞENER'E 'FESAT' GÖNDERMESİ

Halbuki Cumhur İttifakı'nın adayı nettir. Ankara'yı yavaşlatması yetmiyormuş gibi, Türkiye'nin hızını da yavaşlatmak için pusuya yatanlar için umut olarak takdimi hangi akla hizmettir. İstanbul'u perişan eden aciz şahsın devamlı ön plana çıkarılması kimin telkinidir. Kadından imam olmaz, ben Başbakan olacağım diyen malum siyasetçinin yeniden kulisleri kaynatması 6'lı masada fesat çıkarmak için okunmayacak mıdır? Bunların hangisi Recep Tayyip Erdoğan'la bir tutulabilir? Bunlardan hangisi Cumhurbaşkanlığına layık olabilirler.

"AÇIK AÇIK ADAYIM DİYEMİYOR"

Cumhurbaşkanlığı yapboz tahtası değildir. Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir. Cumhurbaşkanlığı yalvarmayla, yakarmayla, el avuç açmayla oturulacak bir makam değildir. Cumhurbaşkanlığı acemi eğitim alanı değildir. Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir durma boş hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçme. Kılıçdaroğlu nasıl bir adam olduğunun görülmesini istiyormuş. Uçan kuştan haber sorulur mu? Usta hırsıza kapı dayanır mı? Türkiye'nin karşısında duran bir şahsa adam denilir mi? Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu meydan okuyacağına cesaretin varsa adaylığını ilan et. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş, çapın kaçmış.

"TTB BAŞKANI TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMALI"

Terörle mücadelemizi karalamak isteyen iç ve dış işgal şebekesi asılsız iddialarla karşımıza çıkmaktadır. TSK'nın kimyasal silah kullandığını şerefsizce iddia ortaya atanlara inanacak durumuz yok. Herkesi uyarıyorum, Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. 23 Ekim 2022 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen PKK, FETÖ ve Türk düşmanları yine sahneye çıkmıştır. Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulmalıdır. TTB Başkanı'nın Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yoldur. TTB'nin tıpla sağlıkla uzaktan yakından ilgisi kalmamıştır. 178 hakimin göreve iade edilmesi Türk milletine hakarettir.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu

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