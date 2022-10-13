HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son dakika: Dezenformasyon yasasında tartışmalara neden olmuştu! Kritik 29. madde Meclis'ten geçti

Son dakika: Dezenformasyon yasasında tartışmalara neden olmuştu! Kritik 29. madde Meclis'ten geçti

13.10.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kamuoyunda sosyal medya yasası veya dezenformasyon yasası olarak da bilinen yasa teklifinin tartışmalara konu olan 29. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifinin 29. maddesine göre gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hapis cezası alacak.

Son dakika: Dezenformasyon yasasında tartışmalara neden olmuştu! Kritik 29. madde Meclis'ten geçti

Son dakika haberi: TBMM'de Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölüm görüşmeleri dün tamamlanmıştı. Yasa teklifinin 29'uncu maddesi, muğlak bir anlam içerdiği yönünde eleştirilere neden olmuştu. Söz konusu madde de AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

"GERÇEĞE" AYKIRI BİLGİ YAYANA HAPİS CEZASI

Söz konusu maddede yer alan hüküm şu şekilde:

"Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak."

Meclis'te kanun teklifinin 29. maddesi görüşülürken CHP ve HDP'li milletvekilleri alkışlı protesto eylemi yapmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

TBMM'de ilginç protesto! CHP'li vekil çekiçle cep telefonunu kırdıTBMM'de ilginç protesto! CHP'li vekil çekiçle cep telefonunu kırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'ndan eleştirenlere davet geldi! "İğne atsanız yere düşmeyecek"İmamoğlu'ndan eleştirenlere davet geldi! "İğne atsanız yere düşmeyecek"
Son oy oranını böyle açıkladı: Küsuratı da var!Son oy oranını böyle açıkladı: Küsuratı da var!
İsmini sakladığı 5 partiyi işaret etti! "Mansur Yavaş için biraz cesaret..."İsmini sakladığı 5 partiyi işaret etti! "Mansur Yavaş için biraz cesaret..."
Anahtar Kelimeler:
kanun teklifi tbmm

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

İlginizi Çekebilir

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.