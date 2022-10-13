Son dakika: Dezenformasyon yasasında tartışmalara neden olmuştu! Kritik 29. madde Meclis'ten geçti

Son dakika haberi: TBMM'de Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölüm görüşmeleri dün tamamlanmıştı. Yasa teklifinin 29'uncu maddesi, muğlak bir anlam içerdiği yönünde eleştirilere neden olmuştu. Söz konusu madde de AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

"GERÇEĞE" AYKIRI BİLGİ YAYANA HAPİS CEZASI

Söz konusu maddede yer alan hüküm şu şekilde:

"Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak."

Meclis'te kanun teklifinin 29. maddesi görüşülürken CHP ve HDP'li milletvekilleri alkışlı protesto eylemi yapmıştı.

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