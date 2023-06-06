Son dakika | 'Diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz' diyerek duyurdu! Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini sundu

Son dakika haberi: TBMM Başkanı adayı gösterilen Numan Kurtulmuş, TBMM 28. dönemiyle ilgili "Meclis'i çok önemli, çok zor gündemler bekliyor" verdiği mesajla dikkat çekti. Diğer siyasi partilere "nezaket ziyareti" gerçekleştireceklerini belirten Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçimine ilişkin de "Bundan sonra söz Meclis'teki 600 çok değerli milletvekilinin" diye konuştu.

TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN DİLEKÇESİNİ SUNDU

Adaylık dilekçesini verdikten sonra basın açıklaması yapan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Bu akşam 24'e kadar Meclis Başkanı seçimiyle ilgili adayların başvurusu olacak. AK Parti ve MHP Meclis grubu yöneticileri şahsımı TBMM Başkanlığı için aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için bendeniz şahsi dilekçemi verdim, TBMM Başkanlığı sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra söz Meclis'teki 600 çok değerli milletvekilinin.

"MECLİS'İ ÇOK ZOR GÜNDEMLER BEKLİYOR"

Önümüzdeki dönem bu dönemin hassasiyetlerini de dikkate alarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleştirilmesi için Meclis'i çok önemli, çok zor gündemler bekliyor. TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir Ben 28. dönemin tarihi bir döneme şahit edecek bir Meclis olduğuna inanıyorum.

AK PARTİ'DEN DİĞER PARTİLERE ZİYARET

"Diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz. Bu bir nezaket ziyareti. Ziyaretin tamamlanması demokratik olgunluk bakımından önemli."

ZİYARETLERE MHP İLE BAŞLADI

Numan Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretlerinin ilk durağı MHP oldu. Ziyareti kapsamında konuşan Kurtulmuş, "Bizim hedefimiz Türkiye'nin ortak hedeflerinde kenetlenmeyi başarabilmiş bir Meclis oluşturabilmektir. MHP de Cumhur İttifakı'nın başından itibaren ilkeli bir unsuru olarak, birtakım al-ver pazarlıkları içerisinde asla olmadan Cumhur İttifakı'nın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bundan sonraki süreçte de birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.