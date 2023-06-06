HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | 'Diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz' diyerek duyurdu! Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini sundu

Son dakika | 'Diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz' diyerek duyurdu! Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini sundu

06.06.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterilen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, adaylık için dilekçesini Meclis'e sundu. Kurtulmuş yaptığı açıklamada randevu aldıkları diğer siyasi partileri de bugün ziyaret edeceğini duyurdu.

Son dakika | 'Diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz' diyerek duyurdu! Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini sundu

Son dakika haberi: TBMM Başkanı adayı gösterilen Numan Kurtulmuş, TBMM 28. dönemiyle ilgili "Meclis'i çok önemli, çok zor gündemler bekliyor" verdiği mesajla dikkat çekti. Diğer siyasi partilere "nezaket ziyareti" gerçekleştireceklerini belirten Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçimine ilişkin de "Bundan sonra söz Meclis'teki 600 çok değerli milletvekilinin" diye konuştu.

TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN DİLEKÇESİNİ SUNDU

Adaylık dilekçesini verdikten sonra basın açıklaması yapan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Bu akşam 24'e kadar Meclis Başkanı seçimiyle ilgili adayların başvurusu olacak. AK Parti ve MHP Meclis grubu yöneticileri şahsımı TBMM Başkanlığı için aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için bendeniz şahsi dilekçemi verdim, TBMM Başkanlığı sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra söz Meclis'teki 600 çok değerli milletvekilinin.

"MECLİS'İ ÇOK ZOR GÜNDEMLER BEKLİYOR"

Önümüzdeki dönem bu dönemin hassasiyetlerini de dikkate alarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleştirilmesi için Meclis'i çok önemli, çok zor gündemler bekliyor. TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir Ben 28. dönemin tarihi bir döneme şahit edecek bir Meclis olduğuna inanıyorum.

AK PARTİ'DEN DİĞER PARTİLERE ZİYARET

"Diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz. Bu bir nezaket ziyareti. Ziyaretin tamamlanması demokratik olgunluk bakımından önemli."

ZİYARETLERE MHP İLE BAŞLADI

Numan Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretlerinin ilk durağı MHP oldu. Ziyareti kapsamında konuşan Kurtulmuş, "Bizim hedefimiz Türkiye'nin ortak hedeflerinde kenetlenmeyi başarabilmiş bir Meclis oluşturabilmektir. MHP de Cumhur İttifakı'nın başından itibaren ilkeli bir unsuru olarak, birtakım al-ver pazarlıkları içerisinde asla olmadan Cumhur İttifakı'nın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bundan sonraki süreçte de birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

'Kılıçdaroğlu' istifasıyla gündeme gelmişti! İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

'Kılıçdaroğlu' istifasıyla gündeme gelmişti! İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

 İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

 'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözlerİstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler
'İki lider anlaşamadı' Görüşmede neler konuşuldu?'İki lider anlaşamadı' Görüşmede neler konuşuldu?
Fuhuş soruşturmasında iğrenç detaylar! 'Para almazdı...'Fuhuş soruşturmasında iğrenç detaylar! 'Para almazdı...'
Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş

En Çok Okunan Haberler

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

Tüm dünyayı endişelendiren görüntü! Santral vuruldu

Tüm dünyayı endişelendiren görüntü! Santral vuruldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.