'Kılıçdaroğlu' istifasıyla gündeme gelmişti! İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

Meclis Başkanı adayları için seçim yarışı başladı. Çarşamba günü yapılacak ilk oylamada 400 oy alan isim Meclis Başkanı seçilecek. 400 oy sağlanamazsa gözler ikinci ve üçüncü tur seçimlerine çevrilecek. İYİ Parti'nin adaylık için gösterdiği isim ise İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı oldu.

PARTİLİLER MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNDU

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, "28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN BİTİŞİNİ İLAN ETMİŞTİ

Paçacı, seçimlerin ardından en çok merak edilen konulardan biri olan, Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği konusunda "İttifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı

KILIÇDAROĞLU İSTİFASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Cihan Paçacı, seçimler için oluşturulan altılı masa sürecinde ittifakın 26 Ocak'taki toplantısı öncesi verdiği bir demeçte “Kemal Bey diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkartabilir” demiş, daha sonra sunduğu istifasını Meral Akşener kabul etmişti. Paçacı 3 Mart tarihinde göreve geri dönmüştü.

SEÇİMİN İLK TURU ÇARŞAMBA GÜNÜ

Meclis'te 28. yasama döneminin açıldığı cuma gününden itibaren 5 gün boyunca adaylık başvuruları alındı. Siyasi partiler Meclis başkanı adayını pazartesi veya yarın salı günü TBMM Başkanlığı'na bildirecek. Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. Başkan seçimi gizli oylama ile yapılacak. İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyuyla başkan seçilebilecek. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa da bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

YSP'NİN ADAYI DA BELLİ OLDU

Yeşil Sol Parti (YSP) ise Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek.

(AA)

