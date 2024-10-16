Son dakika! Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı... Diyarbakır,Elazığ ve çok sayıda şehir sallandı

Son dakika: Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem. Sarsıntının merkez üssü Kale ilçesi. Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Şanlıurfa, Erzincan, Tunceli, Batman ve Gaziantep'te de hissedilen sarsıntı birçok ilde paniğe neden oldu. Vatandaşlar korku dolu anlarda kendilerini sokaklara attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Elazığ Valisi ve AFAD'dan deprem sonrası ilk açıklama geldi. Öte yandan Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi.

DERİNLİĞİ 10 KM

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

DEPREM NE KADAR SÜRDÜ?

Habertürk muhabiri Veysi İpek depremin ardından, "10.47 sularında bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Çok şiddetliydi. 20-25 saniye sürdü. Maraş depremi kadar olmadığını söyleyebiliriz. Elazığ, Mardin, Batman'da da hissedildi." açıklamasını yaptı.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından,"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN İYİ HABER

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yıkımın olmadığını belirti.

AFAD'DAN SON AÇIKLAMA

AFAD depremin ardından yaptığı son açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır."ifadelerine yer verdi.