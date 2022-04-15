Son dakika: Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında yeni gelişme! Yaşamına son vermişti...

Son dakika: Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021 tarihinde ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

18 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açılan sanıkların, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Ardıçoğlu, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, önceki duruşmada tahliye edilen; ancak başka bir suçtan hükümlü olan Yusuf Güzelyurt ise salonda hazır bulundu. Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu ve taraf avukatları da salonda yer aldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tüm soruşturma ve kovuşturma aşamaları birlikte değerlendirildiğinde, Eda Nur Kaplan'ın alkolün de etkisiyle kendini savunamayacak durumda olduğu ve olayların akışını kontrol edecek durumda bulunmadığına dikkat çekerek, sanıkların 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediklerinin sabit olduğunu söyledi ve 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Ardıçoğlu, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Gelen raporların hepsinde benim aleyhime bir şey yok. Sosyal medya ve televizyon programları üzerinden bu duruma geldik. Tahliye talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için avukatlara ek süre verip, Ardıçoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)

